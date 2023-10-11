Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Idol K-Pop Pria Tampil Stylish Pakai Rok, Unik dan Genderless

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |12:30 WIB
5 Potret Idol K-Pop Pria Tampil Stylish Pakai Rok, Unik dan <i>Genderless</i>
Gaya idol K-Pop pria mengenakan rok, (Foto: Twitter @untiltaem)
K-Pop dan fashion adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan sejak dulu hingga saat ini, saat K-Pop dan para idolnya sudah sangat mengglobal. Para idol K-Pop ini jugalah yang sering kali menciptakan dan memimpin tren fashion dunia.

Pengaruh artis K-Pop di bidang fesyen untuk industri fesyen dunia memang tak perlu dipungkiri lagi. Salah satunya dengan pemakaian rok untuk para idol pria, yang mana mungkin secara global, bintang pop pria yang menggunakan rok masih dianggap “feminin” dan masih jarang karena dinilai sebagai outfit perempuan.

Tapi jangan salah, di Korea Selatan, beberapa sosok idol K-Pop pria telah mengguncang dunia fesyen lewat tampilan keren dan modis mereka mengenakan rok. Siapa saja mereka? Dilansir dari Koreaboo, Rabu (11/10/2023) yuk intip paparan singkatnya berikut ini.

1. G-Dragon BIGBANG: Sebagai salah satu sosok pionir yang menjembatani dunia K-Pop dan fashion kelas atas, tidak mengherankan jika G-Dragon menjadi salah satu idola pria pertama yang pede tampil pakai rok, baik itu pemotretan atau saat dirinya tampil di atas panggung. 

Contohnya di potret ini, sang lader BIGBANG tersebut memaakai rok yang terbuat dari ritsleting untuk salah satu penampilan livenya.

2. BTS

Hampir setiap anggota feno BTS pernah tampil di depan publik dengan memakai rok, entah untuk pemotretan editorial atau gaya pakaian sehari-hari seperti yang dipakai RM satu ini.

(Foto: Koreaboo) 

