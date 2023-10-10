Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Jolene Marie, Saingan Baru Anya Geraldine

Rayfi Azahra , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |06:07 WIB
5 Potret Jolene Marie, Saingan Baru Anya Geraldine
Joelene Marie. (Foto: Instagram)
A
A
A

JOLENE Marie dipercaya memerankan tokoh utama di web series "The Sexy Doctor Is Mine". Di serial ini, Jolene beradu akting dengan Omar Daniel dan Anya Geraldine.

Dari poster yang telah diunggah oleh akun resmi Vidio Originals, diketahui bahwa Jolene dikisahkan akan bersaing dengan Anya untuk memenangkan hati Omar. Penasaran seperti apa potret terbaru Jolene Marie yang semakin memesona dan kembali ke dunia akting? Berikut ulasannya dari Instagram @joleneemarie.

Jolene Marie

Jolene Marie adalah pemenang kontes kecantikan yang kini aktif berkarier di dunia akting. Tak hanya itu, Jolene juga dikenal sebagai aktivis atas hak-hak disabilitas. Ia bahkan membangun Panti Jompo "Saya Bisa" di kampung halamannya, Manado. Hal itu untuk yang membantu orang tua disabilitas dengan gerakan "1001 Kursi Roda" serta peralatan penunjang disabilitas fisik lainnya.

Jolene Marie

Pada tahun 2018, Jolene menjadi bagian dari Indonesia Asian Para Games Organizing Committee (INAPGOC). Itu adalah organisasi komite tuan rumah Indonesia untuk Pesta Olahraga Difabel Asia 2018. Hal tersebut menunjukkan bagaimana Jolene sangat peduli akan hak-hak disabilitas di Tanah Air.

Jolene Marie

Jolene memang dikenal hobi bepergian ke berbagai daerah. Tak hanya mendapatkan pemandangan yang indah, pemain serial "Paradise Garden" ini mengaku mempelajari budaya baru setiap berlibur ke negara lain.

Halaman:
1 2
      
