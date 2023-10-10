Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Potret Atlet Cantik Jennifer Janiska, Gayanya Kasual Banget

Firza Alifia , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |18:01 WIB
6 Potret Atlet Cantik Jennifer Janiska, Gayanya Kasual Banget
Jennifer Janiska. (Foto: Instagram)
A
A
A

ATLET cantik Jennifer Janiska dikenal sebagai atlet bola voli wanita asal German. Atlet kelahiran 5 April 1994 ini memiliki tinggi 186 cm dan berat 58 kg, ia diposisikan sebagai outside hitter.

Jennifer Janiska telah meraih beberapa prestasi saat pertandingan bola voli, diantaranya memenangkan medali emas bersama tim nasional pada European Golden League 2013 dan medali perak pada tahun 2014, medali emas pada Montreux Volley Masters 2014 dan medali perak pada tahun 2017 serta meraih medali perak pada European Championships 2013.

Tak hanya berprestasi, Jennifer Janiska juga kerap tampil menarik saat di luar lapangan loh. Lantas seperti apa potret dari atlet cantik itu? Berikut 6 potret Jennifer Janiska dilansir dari Instagram @jjaniska_6

Syal coklat

Jennifer Janiska

Jennifer tampak manis dengan kaos dan celana jeans biru yang dipadukan jaket pink dan syal bermotif kotak-kotak coklat. Sambil berpose memasukkan kedua tangannya di saku, ia terlihat tersenyum manis yang menambah penampilannya semakin cantik.

Berpose loncat

Jennifer Janiska

Kali ini Jennifer menikmati akhir pekannya di sebuah pantai. Sambil berpose loncat, ia terlihat santai dengan kaos putih dan celana jeans yang dipadukan jaket coklat.

Gaya rambut simple bun

Jennifer Janiska

Selanjutnya, Jennifer tampak menikmati liburannya di pantai sambil menyantap buah kelapa yang dipegangnya. Dengan gaya rambut blonde yang diikat simple bun, ia terlihat sangat cantik dan mempesona.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078523/elena_kulichenko-j42A_large.jpg
5 Potret Elena Kulichenko, Atlet Cantik asal Rusia dengan Body Goals Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078182/tatiana_gusin-IdkV_large.jpg
5 Potret Tatiana Gusin Atlet Cantik asal Yunani, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/612/3075881/elenor_patterson-kCw3_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elenor Patterson, Tampilan Stylish Bak Selebriti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/612/3076904/safina_erkinovna-kQBv_large.jpg
5 Potret Cantik Safina Erkinovna, Atlet Berparas Manis dari Uzbekistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/612/3074625/roberta_bruni-uBL0_large.jpg
5 Potret Cantik Roberta Bruni, Atlet Lompat Galah Eksotis Asal Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074204/elisa_molinarolo-6Vno_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elisa Molinarolo, Senyum Manisnya Bikin Kepincut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement