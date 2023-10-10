6 Potret Atlet Cantik Jennifer Janiska, Gayanya Kasual Banget

ATLET cantik Jennifer Janiska dikenal sebagai atlet bola voli wanita asal German. Atlet kelahiran 5 April 1994 ini memiliki tinggi 186 cm dan berat 58 kg, ia diposisikan sebagai outside hitter.

Jennifer Janiska telah meraih beberapa prestasi saat pertandingan bola voli, diantaranya memenangkan medali emas bersama tim nasional pada European Golden League 2013 dan medali perak pada tahun 2014, medali emas pada Montreux Volley Masters 2014 dan medali perak pada tahun 2017 serta meraih medali perak pada European Championships 2013.

Tak hanya berprestasi, Jennifer Janiska juga kerap tampil menarik saat di luar lapangan loh. Lantas seperti apa potret dari atlet cantik itu? Berikut 6 potret Jennifer Janiska dilansir dari Instagram @jjaniska_6

Syal coklat

Jennifer tampak manis dengan kaos dan celana jeans biru yang dipadukan jaket pink dan syal bermotif kotak-kotak coklat. Sambil berpose memasukkan kedua tangannya di saku, ia terlihat tersenyum manis yang menambah penampilannya semakin cantik.

Berpose loncat

Kali ini Jennifer menikmati akhir pekannya di sebuah pantai. Sambil berpose loncat, ia terlihat santai dengan kaos putih dan celana jeans yang dipadukan jaket coklat.

BACA JUGA: Viral Anak Beri Kejutan Ulang Tahun saat Sang Ibu Bekerja di Restoran Fastfood

Gaya rambut simple bun

Selanjutnya, Jennifer tampak menikmati liburannya di pantai sambil menyantap buah kelapa yang dipegangnya. Dengan gaya rambut blonde yang diikat simple bun, ia terlihat sangat cantik dan mempesona.