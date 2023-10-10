Jangan Asal Pilih, Begini Cara Memilih Sabun Mandi Bayi yang Aman

Cara memilih sabun mandi bayi penting untuk diketahui para orangtua, mengingat kulit buah hati Anda masih tipis dan sensitif. Penggunaan sabun untuk kulit sensitif bayi tak hanya mampu menjaga kesehatan kulit bayi, tetapi juga mencegahnya dari iritasi.

Sebagian orangtua masih beranggapan bahwa perawatan kulit bayi dan orang dewasa tidak jauh berbeda. Bahkan, tak jarang orangtua menggunakan sabun untuk orang dewasa saat memandikan buah hatinya. Hal ini tentu merupakan tindakan yang keliru.

Setiap orang tua disarankan untuk memilih sabun bayi yang mengandung bahan dengan formulasi ringan dan mampu menjaga keseimbangan pH kulit bayi. Berikut adalah beberapa cara memilih sabun mandi bayi yang tepat.

Cara Memilih Sabun Mandi Bayi

1. Kenali Jenis Kulit Bayi

Kulit bayi pada dasarnya sensitif sehingga mudah sekali memerah, gatal, atau memunculkan ruam. Kondisi kulit tersebut sangat mungkin terjadi akibat penggunaan produk perawatan kulit, salah satunya sabun.