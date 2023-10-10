Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berapa Lama Wamil Artis Korea? Simak Fakta dan Aturannya

Kiswondari , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |05:35 WIB
Berapa Lama Wamil Artis Korea? Simak Fakta dan Aturannya
Artis Korea harus mengikuti wamil. (Foto: Reuters)
A
A
A

BERAPA lama wajib militer (wamil) artis Korea? Fakta dan aturannya akan dibahas dalam artikel berikut ini. Wamil merupakan kegiatan wajib bagi warga negara untuk menjadi anggota tentara dan melakukan pelatihan militer untuk masa waktu tertentu.

Wamil ini berlaku di sejumlah negara di antaranya Korea Utara, Mesir, Israel, Iran, Korea Selatan, Eritrea, Turki dan Taiwan.

Khusus untuk wamil di Korea Selatan (Korsel), seluruh laki-laki berkewarganegaraan Korea Selatan yang berbadan sehat dan berusia 18 hingga 28 tahun wajib mengikutinya, termasuk artis.

Wamil

Namun, bagi para artis negeri ginseng itu, mereka diberi kelonggaran untuk mengikuti wamil hingga usia maksimal 30 tahun.

Lantas, berapa lama waktu wamil yang harus ditempuh oleh para artis Korea? Berikut penjelasannya seperti dikutip berbagai sumber, Rabu (11/10/2023).

Setiap laki-laki di Korea Selatan termasuk para artis Korea yang memenuhi syarat, wajib mengikuti kegiatan wamil dalam jangka waktu 18 bulan sampai dengan 22 bulan, tergantung pada unit penugasan mana yang akan mereka tempati.

Masa penugasan wamil di Korea Selatan kini lebih singkat, atau sekitar 1,5 tahun atau kurang dari 2 tahun, jika dibandingkan dengan masa pemberlakuan wamil pertama kali yang mencapai 3 tahun penuh.

Untuk Army atau Angkatan Darat, jangka waktunya 18 bulan, untuk Navy atau Angkatan Laut jangka waktunya 20 bulan, untuk Air Force atau Angkatan Udara jangka waktunya 22 bulan, untuk Marine Corps atau Korps Marinir selama 18 bulan, dan untuk Social Service Agent atau Pekerja Layanan Publik selama 21 bulan.

