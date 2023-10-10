6 Potret Atlet Voli Cantik Vangeliya Vangelis, Tampilannya Bikin Gagal Fokus

ATLET cantik Vangeliya Vangelis Rachkovska dikenal sebagai seorang pemain bola voli wanita asal Bulgaria. Atlet kelahiran 19 Juli 1997 ini memiliki tinggi 185 cm, ia diposisikan sebagai outside hitter.

Vangeliya telah meraih beberapa prestasi saat pertandingan bola voli, diantaranya meraih medali emas bersama tim nasional pada European Golden League 2021 dan medali perunggu pada World Championships U23. Selain itu pada turnamen klub ia memenangkan medali emas pada Bulgarian League 2015/16, medali perak pada Bulgarian League musim 2017 hingga 2019 dan perunggu pada musim 2016/17.

Tak hanya berprestasi, Vangeliya juga kerap tampil menarik saat di luar lapangan loh. Lantas seperti apa potret dirinya? Berikut 6 potret Vangeliya Vangelis Rachkovska dilansir dari Instagram @wangeliq

Tampil stunning

Vangeliya tampak tersenyum riang sambil menikmati minumannya. Ia terlihat stunning dengan kemeja hitam dipadukan rok mini hitam, tambahan ikat pinggang sederhana membuat penampilannya makin menarik.

Tampil santai

Selanjutnya, Vangeliya tampil bersantai pada sebuah hammock warna-warni. Ia tampak natural saat mengenakan bra putih dan celana sport pink nude.

Blazer putih

Kali ini Vangeliya terlihat mengenakan blazer putih yang dipadukan dengan rok mini senada. Rambut pirang yang ditata bergaya curly dan heels bertali membuat penampilannnya semakin mempesona bak wanita karir.