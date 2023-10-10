Kisah Pilu Beddu, Jual Rumah karena Anak Tidur di Bekas Garasi

KISAH pilu Beddu menarik perhatian warganet. Terlebih ketika belakangan ramai pemberitaan bahwa dia akan menjual rumah mewahnya seharga Rp5,5 miliar di kawasan Cirendeu, Jakarta Selatan, lantaran terlilit utang di pinjaman online (pinjol) dan sedang sepi job.

Kabar itu lantas dibantah mantan personel Cagur dan pihak manajemennya. Beddu menegaskan bahwa utangnya di pinjol itu tidak seberapa banyak, bahkan sudah lunas. Menurutnya, pinjol ini tidak membuatnya sampai terlilit utang atau menurunkan tarif bayarannya di televisi.

Lantas, seperti apa kisah pilu Beddu yang ingin jual rumah mewahnya seharga Rp5,5 miliar itu? Berikut adalah kisahnya yang dikutip dari berbagai sumber, Selasa (10/10/2023).

Dalam sebuah acara talkshow di stasiun tv swasta, pria bernama lengkap Harabdu Tohir ini membenarkan bahwa dia hendak menjual rumah mewahnya itu. Bedu menuturkan, alasannya menjual rumah yang ditempatinya sekitar 2015-2016 itu lantaran kekurangan kamar untuk anak ketiganya.

Beddu menceritakan, rumah mewah tersebut hanya terdapat tiga kamar. Satu kamar untuk anak pertama bernama Muhammad Abrar, kamar kedua untuk putra keduanya Muhammad Devan dan kamar utama untuk Bedu dan istrinya, Irma Kartika Anggreani.

Sementara, anak ketiganya bernama Brilliant Maylafaisha Jennaira, lahir pada 7 Juli 2020 silam itu belum memiliki kamar. AKibat hal ini, Beddu pun harus merombak garasi mobil untuk menjadi kamar putri semata wayangnya itu.