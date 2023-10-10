Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Waspada 8 Tanda Depresi yang Tak Disadari, Terlalu Banyak Tidur Termasuk!

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |23:30 WIB
Waspada 8 Tanda Depresi yang Tak Disadari, Terlalu Banyak Tidur Termasuk!
Tanda-tanda depresi yang sering tak disadari, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEIRING dengan  Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diperingati setiap 10 Oktober, tiap tahunnya, ini menjadi pengingat betapa pentingnya menjaga diri dari gangguan yang menyerang kesehatan jiwa tersebut.

Salah satunya yang paling familiar di masyarakat, yakni depresi. Tak dipungkiri, sebagian orang jarang menyadari serta mengabaikan tanda-tanda alias gejalanya.

Hampir setiap orang pernah merasakan sedih, namun tak semua mengalami depresi yang mana memengaruhi kesehatan mentalnya. Akan tetapi jika seseorang terkena depresi dan dibiarkan begitu saja tanpa penanganan, maka akan berpengaruh terhadap suasana hati, cara berpikir hingga menimbulkan penyakit yang memengaruhi kesehatan tubuh.

Senior salah satu perguruan tinggi di Claremont, California, E. Mollie Kashuk mengatakan, depresi menutup hubungan dengan orang lain, menghambat kreativitas, dan yang terburuk adalah mematikan harapan hidup.

Tidak hanya itu, depresi juga sering menyebabkan rasa sakit emosional yang dalam. Tak hanya kepada seseorang saja yang mengalaminya, tetapi juga pada keluarga serta teman terdekat orang tersebut.

 BACA JUGA:

“Ini bukan apa yang orang pikirkan, tindakan malas atau kurangnya keinginan untuk berubah," jelas Mollie seperti dikutip dari Everyday Health, Selasa (10/10/2023)

Halaman:
1 2 3
      
