HOME WOMEN LIFE

Viral Teror Video Call Sex, Modus Baru Upaya Pemerasan

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |17:01 WIB
Viral Teror Video Call Sex, Modus Baru Upaya Pemerasan
Viral VCS untuk Pemerasan. (Foto: Okezone)
A
A
A

AKTIVITAS Video Call memang menjadi salah satu fitur yang kerap digunakan dalam komunikasi dua arah. Video call memang memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan telephone biasa, lantaran bisa mengetahui kondisi di sekitar.

Tapi, belakangan video call juga dimnfaatkan sebagai Video Call Sex (VCS). Bahkan, ada modus kejahatan dengan menggunakan VCS. Jadi siapa pun bisa jadi korban. Baik itu orang yang tidak pernah sama sekali melakukan VCS mau pun keranjingan VCS.

Modus pemerasan itu sendiri terungkap lewat unggahan video akun X, @Heraloebss. Dalam video tersebut terlihat seorang perempuan yang memberikan testimoni adanya upaya pemerasan tersebut. Upaya itu pertama kali dilakukan dengan masuknya panggilan Video Call ke ponsel miliknya.

Setelah diterima ternyata tiba-tiba layar ponsel miliknya menampilkan seorang wanita yang sudah telanjang bulat. "Saya langsung kaget dan ini apaan. Namun begitu tahu penerimanya perempuan, panggilan videonya langsung dimatikan," ucap perempuan di dalam video tersebut.

Penasaran, perempuan itu langsung mencoba menghubungi kembali wanita yang telanjang bulat itu dengan mengirimkan pesan pendek. Hanya saja pesan pendek yang dikirimkan berkali-kali itu sama sekali tidak dijawab.

"Saya jadi mikir ini sebenarnya merupakan upaya pemerasan.Jadi ketika wajah kita terlihat melihat wanita telanjang di video call itu langsung difoto dan dijadikan upaya pemerasan," ujar perempuan yang ada di video.

