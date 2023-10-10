Viral Potret Bareface Tampan Wonbin RIIZE, Gantengnya di Luar Nalar!

CENTER dari RIIZE, boygroup pendatang baru besutan SM Entertainment, Wonbin baru-baru ini viral menarik perhatian banyak penggemar dan juga netizen di jagat maya.

Kali ini pelantun Get A Guitar dan Memories tersebut menuai sorotan banyak netizen karena ketampanan wajah aslinya yang tanpa dipulas makeup apa pun alias bareface.

Ketampanan wajah asli Wonbin, dikutip dari Kpopstarz, Selasa (10/10/2023) terungkap melalui video konten di kanal Youtube RIIZE yang memperlihatkan para anggota RIIZE, Sungchan, Shotaro, Seunghan, Sohee, Anton, Eunseok dan Wonbin yang sedang merekam proses latihan dan rekaman lagu “Memories.”

Dalam video tersebut, terlihat Wonbin yang tengah berbincang dengan Seunghan. Wonbin terlihat tampan dalam balutan outfit kasual, T-shirt putih dengan jersey baseball dengan berwarna biru muda, meski dengan wajah tanpa makeup dan rambut gondrongnya yang berantakan.

(Foto: Youtube RIIZE)

“Wonbin terlalu ganteng,” puji salah satu netizen.

“Aku bisa melihat kemiripan dia dengan D.O EXO, Im Siwan dan Lee Joon,” tambah yang lain.