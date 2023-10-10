Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Itu Askew? Kata yang Viral di TikTok

Kiswondari , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |21:09 WIB
Apa Itu Askew? Kata yang Viral di TikTok
Kata askew viral di media sosial. (Foto: Freepik)
A
A
A

APA itu askew? kata yang belakangan viral di media sosial, khususnya TikTok. Askew merupakan istilah gaul baru atau istilah lain yang berhubungan dengan fitur terbaru di media sosial (medsos).

Mengutip berbagai sumber, Selasa (10/10/2023), askew adalah salah satu istilah bahasa Inggris yang memiliki arti miring atau serong atau genjang. Adakah penjelasan lain mengenai apa itu askew? Askew adalah salah satu fitur dari mesin pencarian raksasa Google, yakni Google Askew.

Google askew merupakan salah satu trik yang dimiliki oleh mesin pencarian tersebut dengan mengetikkan “Askew” dalam kolom pencarian, lalu ditekan enter atau search, laman layar laptop atau handphone Anda akan langsung miring atau condong ke arah kanan.

Memang tidak banyak pengguna mengetahuinya, meski begitu ini menjadi lelucon sesudah diketahui oleh sebagian pengguna google.

Sosial Media

Halaman:
1 2
      
