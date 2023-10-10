Viral Sopir Taksi Paling Glamor di Dunia, Rela Habiskan Waktu 1 Jam untuk Makeup

JAGAT maya kembali dihebohkan dengan sopir taksi bernama Joyce Tadeo. Dia rela menghabiskan waktu satu jam untuk mempercantik diri.

Bukan tanpa alasan, dia mengaku selalu berpenampilan menarik karena ekspektasi penumpangnya begitu tinggi. Dia pun berprofesi sebagai model dan cukup dikenal di negaranya, yakni Manila - Filipina.

Lulusan psikologi ini bekerja sekitar 12 jam sehari dan menyukai pekerjaannya. Bahkan, tak sedikit pula para penumpang memintanya untuk foto bersama.

“Saya mengenakan gaun dan saya selalu memastikan bahwa saya terlihat cantik karena begitu banyak penumpang yang meminta untuk difoto," katanya, dilansir dari The Sun, Selasa (10/10/2023).

“Saat saya berbicara dengan penumpang saya sebelumnya, mereka sangat berharap saya akan selalu menjadi pengemudi mereka. Ada yang terkejut, ada pula yang sangat bersemangat," katanya lagi.

Joyce pun sering kali mendapat ajakan untuk kencan atau sekedar beterman. Namun, dia menolak hal itu dengan sopan demi profesionalitas kerja.