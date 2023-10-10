Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Gemas Cipung Main Bareng Pratama Arhan dan Azizah Salsha

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |12:00 WIB
Potret Gemas Cipung Main Bareng Pratama Arhan dan Azizah Salsha
Cipung bersama Pratama Arhan dan Azizah, (Foto: Instagram @fuji_an)
A
A
A

PASANGAN muda Azizah Salsha dan Pratama Arhan, semenjak menikah pada 20 Agustus lalu menjelma jadi idola banyak orang dan membuat penasaran warganet.

Selain kemesraan keduanya, kali ini Azizah dan Arhan kembali menjadi sorotan usai bertemu dengan putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayyanza alias Cipung. Keduanya yang selama ini menetap di Jepang, akhirnya kembali ke Indonesia untuk sementara waktu lantaran Arhan akan membela Timnas Indonesia yang menjalani laga kualifikasi Piala Dunia melawan Brunei Darussalam pada 12 Oktober mendatang.

Momen itu terungkap dari unggahan Instagram story sahabat Azizah,  Fujianti Utami Putri alias Fuji. Melalui unggahannya itu, Fuji memperlihatkan potret pasutri muda tersebut sedang bermain dengan Cipung.

Fuji bak mengarahkan pose agar Zize dan Arhan memeluk Cipung. Pasutri ini pun beberapa kali memperlihatkan ekspresi menggemaskan di hadapan Cipung dan mencoba mengajak bermain adik Rafathar tersebut. Bahkan, Fuji juga menggoda Zize dan Arhan agar segera memiliki anak.

(Foto: Instagram @fuji_an) 

"Bikin gak sih," tulis Fuji dikutip dari keterangan unggahannya, Selasa (10/10/2023).

Telusuri berita women lainnya
