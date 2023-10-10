Ingin Explore Keindahan Indonesia, Mark NCT : Bali Tempat Impian Semua Orang

IDOL KPop Mark Lee NCT mengungkapkan keinginannya menjelajahi pulau-pulau cantik di Indonesia terutama Bali. Menurutnya Bali adalah destinasi liburan impian banyak orang.

"Itu tempat impian semua orang, ya kan?" kata Mark NCT dalam acara 'Daebak Show' yang tayang di YouTube DIVE Studios, Selasa (10/10/2023).

Mark bersama boyband asal Korea Selatan NCT 127 dan NCT Dream kini sedang sibuk tur ke berbagai negara. Lelaki kelahiran 1999 ini juga turut melakukan konser SMTOWN.

Mark sudah beberapa kali datang ke Indonesia untuk konser dan jadi bintang tamu festival musik. Karena jadwalnya padat dan waktu terbatas, dia tidak bisa berlibur di Indonesia.

BACA JUGA: