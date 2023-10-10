Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ingin Explore Keindahan Indonesia, Mark NCT : Bali Tempat Impian Semua Orang

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |22:00 WIB
Ingin Explore Keindahan Indonesia, Mark NCT : Bali Tempat Impian Semua Orang
Mark Lee atau Mark NCT. (Foto: Dispatch)
A
A
A

IDOL KPop Mark Lee NCT mengungkapkan keinginannya menjelajahi pulau-pulau cantik di Indonesia terutama Bali. Menurutnya Bali adalah destinasi liburan impian banyak orang.

"Itu tempat impian semua orang, ya kan?" kata Mark NCT dalam acara 'Daebak Show' yang tayang di YouTube DIVE Studios, Selasa (10/10/2023).

Mark bersama boyband asal Korea Selatan NCT 127 dan NCT Dream kini sedang sibuk tur ke berbagai negara. Lelaki kelahiran 1999 ini juga turut melakukan konser SMTOWN.

Mark sudah beberapa kali datang ke Indonesia untuk konser dan jadi bintang tamu festival musik. Karena jadwalnya padat dan waktu terbatas, dia tidak bisa berlibur di Indonesia.

 BACA JUGA:

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176405/bali-j1WT_large.jpg
Bangga! Bali Dinobatkan Jadi Pulau Terbaik Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/408/3135774/fasilitas_dan_harga_kamar_hotel_tempat_luna_maya_menikah_tarifnya_rp12_juta_per_malam-iu7h_large.jpg
Fasilitas dan Harga Kamar Hotel Tempat Luna Maya Menikah, Tarifnya Rp12 Juta per Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/408/3130985/7_tempat_honeymoon_favorit_di_bali_pemandangannya_pantai_hingga_tebing-Rxo3_large.jpg
7 Tempat Honeymoon Favorit di Bali, Pemandangannya Pantai hingga Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/549/3128779/harga_tiket_masuk_bali_zoo_destinasi_yang_dikunjungi_jokowi_dan_keluarga_di_momen_liburan_lebaran-e8Pw_large.jpg
Harga Tiket Masuk Bali Zoo, Destinasi yang Dikunjungi Jokowi dan Keluarga di Momen Liburan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/408/3126602/pariwisata_bali-tudQ_large.jpg
Sinergi Partai Perindo-Pemprov Bali, Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Bermartabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/406/3070977/hotel_ramah_lingkungan_di_bali-cUG7_large.jpg
Kepincut Indonesia, Pengusaha Asal Kanada Ini Dirikan Hotel Ramah Lingkungan di Bali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement