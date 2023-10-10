5 Minuman Tonik Efektif Atasi Stres dan Kecemasan

TAHUKAH Anda jika beberapa minuman memiliki efek untuk ampuh untuk memberikan semangat dan melawan kelelahan, kecemasan, dan stres?

Ya, rupanya sejumlah bahan-bahan alami yang ada di sekitar Anda memiliki khasiat untuk mengatasi hal tersebut. Karena bahannya yang alami, minuman ini juga aman dikonsumsi tanpa harus terlalu bingung dengan efek sampingnya.

Penasaran dengan minuman-minuman tersebut? Merangkum dari Healthline, Selasa (10/10/2023) berikut lima tonik alami yang berisi bahan-bahan sehari-hari yang dikenal sebagai solusi ampuh untuk melawan kelelahan, kecemasan, dan stres.

1. Matcha

Matcha mengandung flavonoid dan L-theanine, yang secara historis dikenal karena efek relaksasinya. L-theanine meningkatkan pita frekuensi alfa otak, menenangkan pikiran tanpa menyebabkan kantuk.

Dikombinasikan dengan kafein, L-theanine mungkin memiliki efek positif pada suasana hati. Mengingat matcha juga mengandung antioksidan, vitamin, dan nutrisi, matcha bisa menjadi tonik yang ampuh untuk mengatasi rasa lelah dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan.

2. Cuka Sari Apel untuk Meningkatkan Energi

Cuka sari ape dapat berdampak langsung pada kadar gula darah, membantu menjaga energi dan mencegah kelelahan. Cuka sari apel juga mengandung mineral penting seperti potasium, yang memiliki korelasi langsung dengan tingkat energi kita.

Caranya, cukup campurkan cuka sari apel ke dalam air hangat atau dingin secukupnya, lalu aduk-aduk dan minum.

3. Kunyit untuk Kesehatan Mental Secara Keseluruhan

Kunyit memiliki popularitas yang tinggi, terutama dalam hal kesehatan mental. Kurkumin, senyawa bioaktif yang ditemukan dalam kunyit, telah dikaitkan dengan pengobatan kecemasan, depresi, dan banyak manfaat lainnya. Hal ini mungkin karena meningkatkan kadar serotonin dan dopamin.