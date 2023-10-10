Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sakit saat Berhubungan Usai Dikuret? Ini Penyebabnya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |01:00 WIB
Sakit saat Berhubungan Usai Dikuret? Ini Penyebabnya
Nyeri saat berhubungan usai dikuret. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SETELAH melakukan kuretase atau dikenal kuret, sebagian wanita kerap mengeluhkan nyeri saat berhubungan badan. Seperti diketahui, kuretase itu adalah prosedur untuk mengelurkan jaringan dari dalam rahim.

Nyeri tersebut kebanyakan dirasakan pada perut bagian bawah dan membuat wanita merasa tidak nyaman. Alhasil kenikmatan bercinta pun menjadi ikut terganggu.

Lantas mengapa berhubungan intim terasa sakit setelah dikuret?

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dr. Ardiansjah Dara Sjahruddin, SpOG, MKes, menjelaskan mestinya setelah kuret, apalagi sudah sebulan, itu sudah aman untuk berhubungan.

Nyeri saat berhubungan

“Nah kalau terjadi nyeri, seperti yang diceritakan oleh seorang netizen tersebut, kita harus lihat dulu nyerinya di daerah mana, apakah di dalam perut atau di sekitar vagina bagian bawah,” ujar dr Dara dalam cuitannya di Twitter atau X @dokterdara, Rabu (11/10/2023).

Dokter Dara menjelaskan kalau nyeri di sekitar alat kelamin mungkin situasinya masih sedih, berkaitan dengan psikis, belum terlubrikasi. Untuk mengatasinya bisa menggunakan lubrikan atau pelicin.

“Tetapi kalau sakit di dalam perut, bisa jadi ada infeksi rahim. Biasanya disertai dengan tanda agak sumeng-sumeng atau demam, sakit saat perut ditekan,” katanya.

Halaman:
1 2
      
