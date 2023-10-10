Anak Alami Sakit Gigi, Ini Pertolongan Pertama yang Wajib Dilakukan

SAKIT gigi merupakan masalah kesehatan yang kerap terjadi pada siapa saja, mulai dari orang dewasa, lansia, hingga anak-anak. Saat sakit gigi muncul rasanya tentu tidak tertahankan hingga membuat penderitanya merasa tidak nyaman terutama bagi anak-anak.

Penyebab sakit gigi pada anak beragam. Pasalnya gigi anak cenderung sensitif, sehingga ketika kurangnya membersihkan gigi dan salah dalam menyikat gigi membuat lapisan pelindungnya mudah terkikis. Hal itu menyebabkan nyeri pada gigi.

Selain itu, sakit gigi pada anak juga bisa disebabkan oleh faktor lainnya, seperti pertumbuhan gigi susu, jarang menyikat gigi, hingga infeksi gigi dan gusi.

Lantas apa yang harus dilakukan ketika anak mengalami sakit gigi?



