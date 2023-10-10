Mengenal Penyakit Usus Buntu, Lengkap dengan Penyebab dan Gejalanya

MENGENAL usus buntu atau apendisitis yang merupakan peradangan pada bagian usus buntu. Peradangan ini melukai usus dan sulit untuk sembuh secara mandiri. Peradangan ini muncul ketika ditandai dengan rasa sakit yang parah di area perut bagian bawah.

Oleh sebab itu, diperlukan bantuan tenaga medis untuk menyembuhkan penyakit ini. Jika tidak diobati sesegera mungkin, maka peradangan usus akan menyebar keseluruh tubuh.

Dilansir dari halaman resmi Webmd, Selasa (10/10/2026) yuk mengenal penyakit usus buntu

Penyebab usus buntu

Di Amerika Serikat, satu dari 20 orang akan menderita radang usus buntu. Meskipun dapat menyerang pada usia berapa pun, radang usus buntu jarang terjadi pada anak-anak di bawah usia dua tahun. Radang usus buntu paling sering menyerang orang berusia 10 hingga 30 tahun.

Radang usus buntu terjadi ketika usus buntu tersumbat, sering kali oleh tinja, benda asing (sesuatu di dalam tubuh yang tidak seharusnya ada di sana), atau kanker. Penyumbatan juga dapat disebabkan oleh infeksi, karena usus buntu dapat membengkak sebagai respons terhadap infeksi apa pun di dalam tubuh.

Gejala radang usus buntu

Gejala klasik yang sering ditemui :





1. Nyeri diperut kanan bawah atau nyeri dibawah pusar yang bergerak di bawah.pertanda awal perut terasa sakit.

2. Kehilangan nafsu makan

3. Mual dan muntah, setelah sakit perut dimulai

4. Perut membengkak

5. Demam 99-102 F

6. Tidak bisa buang angin

Gejala umum yang jarang ditemui :

1. Nyeri tumpul atau tajam di area bagian perut atas dan bawah, punggu bagian belakang.

2. Sulit kencing

3. Muntah sebelum perut terasa sakit

4. Kram perut

5. Sembelit atau diare dengan gas