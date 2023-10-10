Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Cara Mencegah Dehidrasi di Tengah Cuaca Panas Terik, Salah Satunya Hindari Minum Alkohol

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |20:04 WIB
7 Cara Mencegah Dehidrasi di Tengah Cuaca Panas Terik, Salah Satunya Hindari Minum Alkohol
Cuaca panas terik. (Foto: Lonestar)
CUACA panas terik di tanah air masih berlangsung sepanjang Oktober. Siang hari berbagai wilayah di Indonesia terkena cuacanya panas terik, antara 35 hingga 37 derajat Celcius.

"Panas terik ini diprediksi berlangsung dalam periode oktober ini, mengingat kondisi cuaca cerah masih cukup mendominasi pada siang hari," kata Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto dalam keterangan persnya.

 panas

Supaya badan tidak tumbang dan jatuh sakit, maka badan harus terhidrasi dengan baik. Lalu apa saja yang harus dilakukan agar tubuh tidak dehidrasi?

Dilansir dari Health US News, berikut ini sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dehidrasi:

 BACA JUGA:

1. Hindari minuman beralkohol, yang dapat menyebabkan dehidrasi.

2. Gabungkan sayuran dengan kandungan air tinggi, seperti mentimun, selada, dan seledri, ke dalam makanan musim panas Anda.

3. Wanita harus mengonsumsi sekira 2,7 liter, dan pria sekira 3,7 liter, dari total air sehari, menurut National Academy of Medicine.

4. Sekira 80% dari asupan cairan harian berasal dari air minum dan minuman lain, termasuk minuman berkafein. Sebanyak 20% lainnya berasal dari makanan.

