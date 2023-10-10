Penggunaan Gadget Terlalu Lama Dapat Sebabkan Insomnia, Begini Penjelasannya

SAAT ini banyak orang tidak bisa lepas dari gadget. Seperti diketahui, gadget menjadi barang wajib di zaman masa kini. Banyak kegiatan dilakukan menggunakan gadget, mulai dari berselancar di media sosial, berbelanja, hingga menyelesaikan pekerjaan.

Namun bagi Anda yang kecanduan gadget harus hati-hati. Sebab gadget dapat menyebabkan insomnia lho. Terutama bagi kamu yang bermain gadget jelang tidur malam.

Dokter Spesial Mata, DR. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes, FISCM, SpM(K) mengatakan penggunaan layar gadget selain menyebabkan gangguan mata juga bisa menyebabkan insomnia.

"Insomnia gangguan tidur yang paling sering ditemukan, ternyata berhubungan dengan computer vision syndrome (CVS) atau digital eye strain digital eye strain," ujar dr Trilaksana dalam Press Briefing Hari Penglihatan Sedunia 2023, Senin (10/10/2023).

Dokter Spesialis Mata Konsultan Neuro Oftalmologi Dr. dr. Antonia Kartika, SpM(K), M.Kes menjelaskan salah satu penelitian di Jepang menyebut sebanyak 67,24 persen gangguan dengan computer vision syndrome (CVS) ternyata mengalami kualitas tidur yang buruk.

"Hal ini disebabkan gelombang cahaya pendek yang dihasilkan oleh screen gadget akan menurunkan kadar melatonin," tuturnya.

Lebih lanjut dr Antonia mengatakan hormon melatonin sendiri merupakan hormon dalam tubuh kita yang disekresikan atau dihasilkan pada malam hari yang fungsinya untuk mengatur siklus tidur.