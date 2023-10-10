Bolehkah Mengompres Mata saat Kelelahan? Begini Penjelasan Dokter

MATA lelah merupakan gejala yang banyak dialami oleh masyarakat khususnya para pekerja kantoran. Hal itu terjadi akibat ketegangan atau kelelahan otot di sekitar mata setelah cukup lama menatap layar gadget.

Biasanya gejala yang ditimbulkan mata lelah seperti mata berair, terasa berat, kemerahan, mata kering, penglihatan kabur atau ganda, iritasi, lebih peka terhadap cahaya hingga sakit kepala.

Jika sudah mengalami mata lelah berulang kali, maka kondisi ini akan memengaruhi kemampuan penglihatan. Banyak orang yang mengatasi mata lelah dengan mengompres mata, namun apakah hal itu diperbolehkan?

Dokter Spesial Mata, DR. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes, FISCM, SpM(K) mengatakan tidak ada salahnya melakukan kompres mata saat mata lelah.

“Gunakan kompres mata menggunakan air dingin saat mata lelah,” ujar dr Trilaksana dalam Press Briefing Hari Penglihatan Sedunia 2023, Senin (10/10/2023).

Dokter Trilaksana mengatakan saat ini masih banyak orang yang salah mengartikan mengompres mata. Tidak sedikit dari mereka yang justru mencelupkan mata ke wadah yang berisi air. Padahal hal itu justru berbahaya pada mata.