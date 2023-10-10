Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Cara Mencegah Pembuluh Darah di Otak Pecah, Apa Saja?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |19:09 WIB
5 Cara Mencegah Pembuluh Darah di Otak Pecah, Apa Saja?
Mencegah pembuluh darah di otak pecah. (Foto: Freepik)
JANGAN diremehkan pecah pembuluh darah di otak bisa dialami siapa saja. Karena itu kita semua harus lebih menjaga kesehatan.

Terkanan darah tinggi alias hipertensi berisiko pecah pembuluh darah di otak seperti yang pernah dialami oleh sejumlah artis, salah satunya Indra Bekti.

Lalu bagaimana cara mencegah pembuluh darah di otak pecah seperti dilansir dari Boldsky?

1. Diet sehat

Mengatur pola makan setiap hari sangat berperan penting dalam mencegah aneurisma otak. Banyak-banyaklah makan warna-warni buah, sayuran dan biji-bijian dalam diet Anda. Ini akan membantu untuk mengelola faktor-faktor yang memicu pembuluh darah otak Anda pecah.

2. Olahraga

Olahraga secara tepat dan teratur pasti akan membantu Anda dalam mencegah aneurisma otak. Profesional medis menyarankan melakukan, sempatkan waktu 30 menit untuk olahraga rutin setiap hari. Manfaatnya yaitu Anda dapat menghindari pecahnya pembuluh darah, menjaga berat badan Anda dan kualitas hidup yang lebih baik.

3. Mengecek riwayat keluarga

Salah satu faktor paling penting yang menyebabkan aneurisma otak adalah genetika. Jika salah satu anggota keluarga Anda mengalami penyakit itu, segera lakukan deteksi dini melalui tes skrining. Cara ini membuat Anda mengetahui faktor risiko dan bisa mencegah segera.

