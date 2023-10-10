Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Psikolog Sebut Milenial dan Gen Z paling Banyak Lakukan Konseling Terkait Kesehatan Mental

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |16:04 WIB
Psikolog Sebut Milenial dan Gen Z paling Banyak Lakukan Konseling Terkait Kesehatan Mental
Generasi muda rentan alami masalah kesehatan mental. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

LEBIH dari 19 juta penduduk usia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Mirisnya lebih dari 12 juta orang di usia yang sama juga mengalami depresi. Data tersebut berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKEDAS) 2018.

Sebuah studi dari Gallup berjudul 'State ofthe Global WorkspaceReport' (2022) menyebutkan sebanyak 21 persen responden pekerja di Indonesia mengaku sering stres. Kondisi ini juga terlihat dari dampaknya yang berpotensi mempengaruhi performa serta kapabilitas karyawan.

Jika hal ini dibiarkan maka dapat mengganggu produktivitas perusahaan. Kondisi ini didukung oleh sebuah studi dari WHO (2019) yang menyatakan bahwa secara global depresi dan kecemasan dapat menyebabkan nilai produktivitas yang hilang sebesar 1 triliun dolar Amerika Serikat.

Clinical Psychologist dari Personal Growth, Talissa Carmelia, M.Psi menjelaskan bahwa tantangan menjaga kesehatan mental dapat dikategorikan dengan sederhana berdasarkan faktor eksternal dan internal.

"Tantangan internal dimulai dari berpikir, beremosi dan menghadapi suatu masalah. Hal ini memengaruhi kita untuk melakukan problem solving," ucap Talissa dalam acara 'Peringati Hari Kesehatan Mental Sedunia', Selasa (10/10/2023).

Halaman:
1 2
      
