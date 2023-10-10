Isyana Sarasvati Keguguran, Berikut Ini Tips untuk Menurunkan Resikonya

KABAR sedih datang dari penyanyi cantik Isyana Sarasvati. Ia baru saja mengabarkan bahwa dirinya baru saja mengalami keguguran.

Keguguran adalah hilangnya kehamilan secara tiba-tiba sebelum minggu ke-20. Sekitar 10% hingga 20% kehamilan berakhir dengan keguguran. Hal ini terjadi karena keguguran terjadi lebih awal sebelum seseorang menyadari bahwa dirinya tengah hamil.

Kebanyakan keguguran berada di luar kendali dan terjadi karena janin berhenti tumbuh. Meskipun tidak selalu dapat dihindari sepenuhnya, ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk mengurangi risiko keguguran dan menjaga kesehatan Anda serta janin Anda selama kehamilan. Apa saja?

Berikut adalah beberapa tips yang bisa dilakukan

1. Dapatkan perawatan prenatal secara teratur saat hamil dan segera setelah melahirkan

2. Minum multivitamin setiap hari

3. Batasi kafein, banyak ahli merekomendasikan konsumsi tidak lebih dari 200 miligram per hari saat hamil

4. Efek kafein belum jelas bagi bayi Anda yang belum lahir dan jumlah yang lebih tinggi mungkin menyebabkan keguguran atau kelahiran prematur

5. Tidak merokok selama kehamilan

6. Tidak minum alkohol atau menggunakan obat-obatan terlarang selama kehamilan

7. Makan makanan yang sehat dan seimbang dengan setidaknya 5 porsi buah dan sayuran sehari

8. Melakukan upaya untuk menghindari infeksi tertentu selama kehamilan, seperti rubella

9. Menghindari makanan tertentu selama kehamilan, yang dapat membuat Anda sakit atau membahayakan bayi Anda

10. Menjaga berat badan yang sehat sebelum hamil

Berat badan

Obesitas meningkatkan risiko keguguran. Cara terbaik untuk melindungi kesehatan Anda dan bayi adalah dengan menurunkan berat badan sebelum hamil. Dengan mencapai berat badan yang sehat, Anda mengurangi risiko yang berhubungan dengan obesitas pada kehamilan. Lakukan konsultasi dengan dokter Anda tentang bagaimana cara menurunkan berat badan.

Sampai saat ini, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa menurunkan berat badan saat hamil dapat menurunkan risiko keguguran, namun mengonsumsi makanan sehat dan melakukan aktivitas seperti jalan kaki dan berenang sebaiknya dilakukan selama kehamilan.