HOME WOMEN TRAVEL

5 Tempat Wisata Keren di Cianjur yang Sempat Viral, Yuk Intip Keunggulannya

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |21:03 WIB
5 Tempat Wisata Keren di Cianjur yang Sempat Viral, Yuk Intip Keunggulannya
Alun-Alun Cianjur (Instagram @alunaluncianjur)
KABUPATEN Cianjur salah satu daerah tujuan wisata populer di Jawa Barat. Punya beragam tempat wisata menarik, Cianjur ramah untuk turis. Beberapa tempat wisata di Cianjur sempat viral di media sosial.

Destinasi-destinasi wisata di Cianjur menawarkan pengalaman luar biasa. Khususnya kawasan berkonsep alam, Anda akan disuguhi pemandangan yang cantik serta memanjakan mata.

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini 5 wisata hits di Cianjur dan viral di media sosial.

1. Kebun Raya Cibodas

Kebun Raya Cibodas yang berlokasi di Jalan Kebun Raya Cibodas, Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat merupakan tempat wisata yang pas dikunjungi dengan keluarga.

Di sini wisawatan bisa bersantai sambil menggelar tikar, menikmati pemandangan yang memesona.

 Ilustrasi

Kebun Raya Cibodas

Sebelum menjadi tempat wisata populer dan dulunya adalah lokasi penelitian oleh orang-orang Hindia Belanda. Dikutip dari laman resmi Kebun Raya Cibodas, didirikan pada 11 April 1852 oleh Johannes Elias Teijsmann, seorang kurator Kebun Raya Bogor pada waktu itu, dengan nama Bergtuin te Tjibodas (Kebun Pegunungan Cibodas).

2. Situs Batu Kukumbung

Cianjur Selatan, Jawa Barat memiliki sejumlah tempat wisata alam, dan juga disertai mitos. Salah satunya adalah Situs Batu Kukumbung. Lokasinya berada di Cigebang, Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur.

Pantai satu ini memiliki mitos, konon sebagai petilasan Prabu Siliwangi. Kemudian ditambah lagi terdapat batu karang yang berjejer seperti kursi.

 Ilustrasi

Pantai Kukumbung di Cianjur Selatan (Instagram@ogie_sonjaya)

Batu karang yang berjejer mirip kursi itu, dipercaya sebagai tempat ritual Prabu Siliwangi. Selain itu terdapat telapak kaki diduga jejak Prabu Siliwangi dan juga kaki Harimau.

3. Kebun Teh Sukanagara

Kebun Teh Sukanagara menawarkan pemandangan perkebunan yang hijau, alami, dan sejuk sehingga wisatawan akan merasa betah di sana. Lokasinya ada di Jalan Ciguha Sukanagara, Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Kemudian di Kebun Teh Sukanagara juga terdapat outbound sebagai bagian dari agrowisata di tempat ini. Anda bisa mencobanya untuk menguji adrenalin, yakni dengan permainan-permainan menantang.

