Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Negara dengan Budaya Seks Paling Bebas di Dunia, Nomor 2 Tetangga Indonesia

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |07:02 WIB
10 Negara dengan Budaya Seks Paling Bebas di Dunia, Nomor 2 Tetangga Indonesia
Ilustrasi (Foto: Unsplash/Becca Tapert)
A
A
A

TERDAPAT beberapa negara dunia yang melegalkan seks. Kehidupan seks bebas di negara-negara itu jadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. Meski tak dipungkiri banyak juga sisi negatifnya.

Berbeda dengan Indonesia yang mayoritas masyarakatnya muslim dengan adat istiadat yang kuat dan seks masih jadi hal tabu, negara-negara ini justru menjadikan seks sebagai industri resmi. Bahkan pelacur alias pekerja seks komersial (PSK) dianggap sebagai profesi yang legal.

Mengutip channel Youtube Adeva MR Official, berikut daftar 10 negara dengan budaya seks paling bebas di dunia:

1. Denmark

Di Denmark toko-toko yang menjual alat seks dibuka secara terang-terangan di daerah kekeluargaan, dan rumah pelacuran yang menampilkan pekerja seksnya dalam kondisi menggairahkan menjadi satu pandangan umum di negara Skandinavia itu.

2. Thailand

Thailand memang cocok dijuluki surga seks. Ada beberapa lokasi khusus daerah prostitusi di Thailand yang kerap diincar para wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri.

Ilustrasi Seks Bebas

(Foto: Freepik)

Salah satunya Patpong di Bangkok, yang dikatakan daerah terbaik untuk berlangganan pelacur-pelacur muda dan cantik dengan harga murah. Thailand juga terkenal dengan PSK waria dan pria gay.

3. Jerman

Dengan rata-rata 49 pekerja seks per 10.000 wanita, Jerman memiliki kebijakan yang terbuka terhadap industri pelacuran.

Tidak seperti negara-negara Uni Eropa yang lain, pelacuran merupakan satu industri yang sangat luas, sistematis, dan dibenarkan hukum Jerman.

Bahkan, sebuah survei menunjukkan lebih 60 persen wanita Jerman kerap bermain nakal terhadap pasangan mereka.

Ilustrasi Seks Bebas

(Foto: Unsplash/Justin Groep)

4. Prancis

Prancis adalah satu-satunya negara yang terbuka dengan anak-anak dalam urusan seksual, pemerintah mengizinkan anak berumur 12 tahun untuk menonton film yang menampilkan seks ganas.

5. Italia

Italia kaya dengan sejarah dan nilai budaya sejak ribuan tahun lampau. Kehidupan seks di Italia juga cenderung bebas. Italia identik dengan industri seks yang meriah dan glamor.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/408/3046498/jenewa_swiss-uO8l_large.jpg
20 Daftar Kota Termahal Dunia 2024, Ada dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/408/3034884/islandia-g73I_large.jpeg
10 Negara Paling Aman di Dunia 2024, Turis Tak Perlu Khawatir Berkunjung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/406/3028307/empire_state_building_di_new_york_city-wXbt_large.JPG
10 Atraksi Terbaik Dunia 2024 Versi TripAdvisor, Amerika Posisi Teratas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/406/3022114/petronas_twin_towers-4ZfF_large.JPG
Bukan Indonesia, Inilah Negara Asia Paling Dicintai Turis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/408/3012144/10-tempat-terbaik-di-dunia-untuk-menikmati-keindahan-pelangi-yj3sgY1PAQ.jpg
10 Tempat Terbaik di Dunia untuk Menikmati Keindahan Pelangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/408/3005454/10-fakta-negara-guinea-rival-timnas-indonesia-u-23-di-playoff-olimpiade-paris-2024-ht47q7X0QO.jpg
10 Fakta Negara Guinea, Rival Timnas Indonesia U-23 di Playoff Olimpiade Paris 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement