10 Negara dengan Budaya Seks Paling Bebas di Dunia, Nomor 2 Tetangga Indonesia

TERDAPAT beberapa negara dunia yang melegalkan seks. Kehidupan seks bebas di negara-negara itu jadi salah satu daya tarik bagi wisatawan. Meski tak dipungkiri banyak juga sisi negatifnya.

Berbeda dengan Indonesia yang mayoritas masyarakatnya muslim dengan adat istiadat yang kuat dan seks masih jadi hal tabu, negara-negara ini justru menjadikan seks sebagai industri resmi. Bahkan pelacur alias pekerja seks komersial (PSK) dianggap sebagai profesi yang legal.

Mengutip channel Youtube Adeva MR Official, berikut daftar 10 negara dengan budaya seks paling bebas di dunia:

1. Denmark

Di Denmark toko-toko yang menjual alat seks dibuka secara terang-terangan di daerah kekeluargaan, dan rumah pelacuran yang menampilkan pekerja seksnya dalam kondisi menggairahkan menjadi satu pandangan umum di negara Skandinavia itu.

BACA JUGA: 10 Kota Terbesar di Korea Selatan yang Sering Dikunjungi Wisatawan

2. Thailand

Thailand memang cocok dijuluki surga seks. Ada beberapa lokasi khusus daerah prostitusi di Thailand yang kerap diincar para wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri.

(Foto: Freepik)

Salah satunya Patpong di Bangkok, yang dikatakan daerah terbaik untuk berlangganan pelacur-pelacur muda dan cantik dengan harga murah. Thailand juga terkenal dengan PSK waria dan pria gay.

3. Jerman

Dengan rata-rata 49 pekerja seks per 10.000 wanita, Jerman memiliki kebijakan yang terbuka terhadap industri pelacuran.

Tidak seperti negara-negara Uni Eropa yang lain, pelacuran merupakan satu industri yang sangat luas, sistematis, dan dibenarkan hukum Jerman.

BACA JUGA: Tempat Hiburan Jangan Pertontonkan Satwa Liar Buas untuk Tarik Pengunjung

Bahkan, sebuah survei menunjukkan lebih 60 persen wanita Jerman kerap bermain nakal terhadap pasangan mereka.

(Foto: Unsplash/Justin Groep)

4. Prancis

Prancis adalah satu-satunya negara yang terbuka dengan anak-anak dalam urusan seksual, pemerintah mengizinkan anak berumur 12 tahun untuk menonton film yang menampilkan seks ganas.

5. Italia

Italia kaya dengan sejarah dan nilai budaya sejak ribuan tahun lampau. Kehidupan seks di Italia juga cenderung bebas. Italia identik dengan industri seks yang meriah dan glamor.