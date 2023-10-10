Mengenal Suku Indian, Penduduk Asli Amerika yang Diusir dari Tanah Leluhurnya oleh Bangsa Eropa

SUKU Indian merupakan penduduk asli Amerika. Mereka sudah menghuni Benua Merah itu jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Migrasi orang-orang kulit putih ke Amerika jadi petaka karena warga Indian justru tersingkir dari Tanah Airnya.

Menurut sejarah, benua Amerika ditemukan oleh Christopher Colombus, penjelajah asal Genova, Italia pada 14 Agustus 1498 dalam sebuah ekspedisi melintasi Samudera Atlantik.

Setelah menemukan, Colombus menamakan benua itu dengan sebutan Amerika yang terinspirasi dari nama seorang kru kapal yang berlayar bersamanya saat itu, Amerigo Vespucci.

Benua baru itu pun jadi salah satu sasaran migrasi orang-orang dari Eropa yang dikenal sebagai bangsa kulit putih.

Namun, jauh sebelumnya, benua Amerika sudah dihuni oleh suku Indian. Disebutkan bahwa suku Indian sudah mendiami Amerika selama lebih 15 ribu tahun. Nenek moyang mereka dari Asia.

Dalam buku berjudul ‘Sejarah Amerika’ disebutkan bahwa bahwa suku Indian melakukan migrasi besar-besaran dari Asia ke Amerika di zaman batu.