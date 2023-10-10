Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Serbu Diskon s.d Rp1 Juta Buat Nginep di Hotel dari Mister Aladin!

Wilda Fajriah , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |11:05 WIB
Serbu Diskon s.d Rp1 Juta Buat Nginep di Hotel dari Mister Aladin!
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
A
A
A

SUDAH waktunya merencanakan liburan akhir tahun nih! Ke mana pun Anda liburan, booking hotelnya di Mister Aladin saja. Mumpung ada Promo Nginep Asik dengan diskon s.d Rp1.000.000!

Nggak usah mikir-mikir lagi! Soalnya, makin dekat akhir tahun, harganya akan semakin naik. Beda halnya kalau Anda pesan sekarang. Selain bisa dapat diskon gede-gedean, masih banyak juga kamar kosong lho!

Anda jadi lebih leluasa buat pilih hotel atau kamar yang sesuai dengan selera. Apalagi hotel yang tersedia di Mister Aladin ada banyak banget, jadinya nggak perlu pusing lagi deh buat menentukan pilihan!

Berbagai Keuntungan kalau Anda Pesan Hotel di Mister Aladin:

Selain bisa dapat diskon sampai dengan Rp1.000.000, Anda juga akan mendapatkan berbagai keuntungan berikut ini kalau booking hotelnya di Mister Aladin!

Infografis Tren Traveling 2023

1. Berlaku tanpa minimum transaksi

Promo Nginep Asik ini nggak ada minimum transaksi lho! Jadi, berapa pun harga hotel yang Anda pesan, tetap bisa dapat diskon hingga satu juta rupiah! Benar-benar asyik kan, bisa pesan hotel sesuai bujet sekaligus dapat potongan harga!

2. Bisa bayar dengan berbagai opsi

Apa pun metode pembayaran yang Anda punya, baik itu transfer bank, kartu kredit, atau pun aplikasi paylater, Anda tetap bisa menikmati diskon ini! Jadi, Anda nggak perlu pusing lagi buat mindahin dana untuk melakukan transaksi.

3. Tersedia metode cicilan

Mau ikutan Promo Nginep Asik tapi dana belum cukup? Jangan khawatir, Anda bisa menggunakan opsi cicilan dari Bank Mandiri, BRI, dan digibank sesuai dengan minimum transaksi yang ditentukan oleh bank.

