Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Diyakini sebagai Leluhur Suku Nias, Apa Arti Ono Niha?

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |11:03 WIB
Diyakini sebagai Leluhur Suku Nias, Apa Arti Ono Niha?
Salah satu atraksi budaya di Nias Selatan (Foto: IG/@lieonno)
A
A
A

SUKU Nias adalah kelompok etnis yang mendiami Pulau Nias, Sumatera Utara. Suku Nias memiliki budaya dan tradisi yang kaya, serta bahasa sendiri yaitu Bahasa Nias. Masyarakat Suku Nias hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang masih tinggi.

Mengutip repositori.kemdikbud.go.id, menurut kepercayaan purba, Suku Nias atau keturunan Nias diturunkan dari langit.

Menurut mitos tersebut, kedatangan manusia pertama ke Pulau Nias dimulai zaman Raja Sirao yang memiliki 9 orang putra yang disuruh keluar dari Teteholi Ana'a dan diturunkan ke bumi karena memperebutkan Takhta Sirao.

Dari sembilan putra Sirao yang diturunkan ke bumi (Pulau Nias), hanya lima yang berhasil mencapai Pulau Nias. Sedangkan yang lainnya mengalami masalah ketika sampai ke bumi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/406/3044584/pakaian_adat_batak_mandailing-wGtB_large.JPG
Daftar Marga Batak Islam di Indonesia Berikut Asal-usulnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/406/3039776/tari_tortor_batak-G5JK_large.JPG
5 Marga Tertinggi dalam Suku Batak, Wajib Tahu Jangan Sampai Keliru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/408/3021057/istana_maimun-obBW_large.JPG
7 Tempat Wisata Hits di Sumatera Utara, Nomor 1 Berstatus UNESCO Global Geopark
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/406/2965966/benarkah-nenek-moyang-asli-suku-batak-berasal-dari-asia-selatan-g7RybXIsr5.jpg
Benarkah Nenek Moyang Asli Suku Batak Berasal dari Asia Selatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/408/2946234/6-tempat-merayakan-malam-tahun-baru-2024-di-medan-nikmati-beragam-hiburan-WUNA6tBPQg.jpg
6 Tempat Merayakan Malam Tahun Baru 2024 di Medan, Nikmati Beragam Hiburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/406/2942816/puncak-arus-penumpang-kereta-nataru-2024-di-sumut-dipastikan-akhir-pekan-ini-M8oie8XsoD.jpg
Puncak Arus Penumpang Kereta Nataru 2024 di Sumut Dipastikan Akhir Pekan Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement