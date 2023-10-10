7 Rekomendasi Oleh-Oleh Unik Khas Cianjur, Wajib Diboyong buat Orang Tersayang

KETIKA liburan ke Cianjur, Jawa Barat, jangan lupa membeli oleh-oleh buat orang terdekat. Cianjur punya beragam buah tangan yang bisa diboyong termasuk yang unik-unik.

Biasanya oleh-oleh khas Cianjur yang banyak dicari berupa makanan ringan atau camilan.

Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ini rekomendasi 7 oleh-oleh khas Cianjur yang bisa Anda borong.

1. Tauco

Tauco Cianjur sangat terkenal. Terbuat dari kacang kedelai, direbus dan dicampur dengan tepung terigu. Selanjutnya difermentasi hingga berjamur, serta menimbulkan rasa asam.

Meskipun sudah difermentasi tapi Anda jangan khawatir, tauco ini sangat aman dikonsumsi, seperti halnya membuat tempe, oncom maupun tapai.

Tahu tauco

Biasanya tauco dimasak sebagai cocolan atau ditumis bersama kangkung, hingga dijadikan sambal. Dijamin rasanya ketagihan, apalagi disantap bersama nasi pulen pandan wangi khas Cianjur. Oh ya, tauco juga sering dijadikan oleh-oleh wajib dibawa lho.

2. Tauco Cookies

Siapa bilang kalau tauco hanya bisa dijadikan pendamping makanan berat saja. Di tangan industri kreatif dan ahlinya, dapat disulap menjadi camilan khas yaitu tauco cookies.

Oleh-oleh satu ini memang terbilang belum lama muncul. Meski demikian untuk rasanya dijamin lezat, serta tekstur cookiesnya yang cukup sempurna. Ada berbagai varian rasa, seperti original, coklat, kurma dan juga pisang.

3. Manisan dan Asinan Buah

Bagi penikmat makanan dengan rasa segar, pedas, asam, manis bisa mencoba manisan dan asinan buah khas Cianjur satu ini. Anda dapat menemukannya di hampir semua toko oleh-oleh di Cianjur.

Asinan buah

Manisan dan asinan buah ini terdiri dari salak, mangga, kedondong serta ditambah sayur sawi, bayam dan terong. Menariknya, sayur dan buah ini akan dijadikan satu kemudian disiram dengan bumbu khasnya yang akan membuat Anda ketagihan.

4. Marici Putu Mayang

Marici ini adalah singkatan dari 'makanan Cianjur'. Sementara putu mayang merupakan kue atau jajanan tradisional yang bisa dijadikan rekomendasi oleh-oleh dari kota satu ini.

Biasanya marici putu mayang ini bentuknya menyerupai rengginang dengan ukuran kecil-kecil, serta warna warni seperti hijau, putih dan merah muda. Bahan dasarnya menggunakan tepung beras. Lalu disiram dengan kuah campuran gula aren, santan dan pandan.

5. Roti Manis Tan Keng Cu

Selanjutnya adalah roti manis Tan Keng Cu, salah satu oleh-oleh khas Cianjur yang wajib Anda bawa. Di mana makanan ini termasuk legendaris, sudah ada sejak 1962 dan rasanya pun masih sama, tidak ada yang berubah.

Dikarenakan rasanya otentik, tentunya roti manis ini sangat cocok dijadikan oleh-oleh spesial bagi keluarga, atau orang-orang terdekat Anda.