Terlalu Tinggi Kalori, Ini Risiko Kebanyakan Makan Seblak

SEBLAK memang menjadi salah satu makanan yang tengah hits belakangan ini. Makanan yang dikenal dengan berbahan dasar kerupuk ini dikenal karena cita rasa yang pedas dan menggugah selera.

Seiring dengan berjalannya waktu, saat ini seblak sudah mempunyai banyak macamnya. Berbagai jenis merek dan resep mulai bermunculan dengan khasnya masing-masing. Akan tetapi konon katanya seblak diduga dapat jadi pemicu diabetes tipe 2, lho! Kok bisa?

Menurut dr Nadia Alaydrus selaku Dokter Aestethic menjelaskan pada makanan seblak memiliki kandungan yang kalorinya cukup tinggi. Sehingga tidak baik untuk kesehatan.

“Tapi kalian tahu nggak kalau seblak itu tinggi banget kalorinya dan nggak sehat kalau kita itu makan terlalu sering apalagi setiap hari,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikTok miliknya @nadialaydrus.

Sama halnya dengan mi instan, seblak yang dominan berisi kerupuk tersebut biasanya diolah dengan cara direbus. Namun, yang menjadi bahaya bukan karena direbus. Tetapi, natrium yang terkandung dalam seblak lah yang harus diwaspadai.

Mengapa tidak? Dalam salah satu merek seblak yang terkenal di Indonesia, setidaknya terdapat 1.290 natrium per kemasannya. Padahal jika mengikuti WHO, setiap orang memiliki maksimal 2 ribu natrium dalam seharinya.

“Masih ingat kan batas konsumsi natrium? Menurut WHO sehari itu maksimal adalah 2 ribu. Bahkan 1.290 ini sudah mencapai di 86 Persen, dari angka kebutuhan gizi harian kita,” ucap dr Nadia.