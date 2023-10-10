Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Terlalu Tinggi Kalori, Ini Risiko Kebanyakan Makan Seblak

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |20:01 WIB
Terlalu Tinggi Kalori, Ini Risiko Kebanyakan Makan Seblak
Seblak. (Foto: Youtube)
A
A
A

SEBLAK memang menjadi salah satu makanan yang tengah hits belakangan ini. Makanan yang dikenal dengan berbahan dasar kerupuk ini dikenal karena cita rasa yang pedas dan menggugah selera.

Seiring dengan berjalannya waktu, saat ini seblak sudah mempunyai banyak macamnya. Berbagai jenis merek dan resep mulai bermunculan dengan khasnya masing-masing. Akan tetapi konon katanya seblak diduga dapat jadi pemicu diabetes tipe 2, lho! Kok bisa?

Menurut dr Nadia Alaydrus selaku Dokter Aestethic menjelaskan pada makanan seblak memiliki kandungan yang kalorinya cukup tinggi. Sehingga tidak baik untuk kesehatan.

“Tapi kalian tahu nggak kalau seblak itu tinggi banget kalorinya dan nggak sehat kalau kita itu makan terlalu sering apalagi setiap hari,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikTok miliknya @nadialaydrus.

Sama halnya dengan mi instan, seblak yang dominan berisi kerupuk tersebut biasanya diolah dengan cara direbus. Namun, yang menjadi bahaya bukan karena direbus. Tetapi, natrium yang terkandung dalam seblak lah yang harus diwaspadai.

Mengapa tidak? Dalam salah satu merek seblak yang terkenal di Indonesia, setidaknya terdapat 1.290 natrium per kemasannya. Padahal jika mengikuti WHO, setiap orang memiliki maksimal 2 ribu natrium dalam seharinya.

“Masih ingat kan batas konsumsi natrium? Menurut WHO sehari itu maksimal adalah 2 ribu. Bahkan 1.290 ini sudah mencapai di 86 Persen, dari angka kebutuhan gizi harian kita,” ucap dr Nadia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/482/3171972/seblak-Sjzl_large.jpg
4 Makanan yang Bagus untuk Pencernaan, Biar Gak Sering Makan Seblak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/612/3150772/seblak-F0l4_large.jpg
Miris! Wanita 24 Tahun Sakit Stroke Gegara Makan Seblak, Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/298/3144579/seblak_matca-09A4_large.jpg
Viral! Seblak Dicampur Matcha, Netizen : Kelihatannya Mematikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/19/298/3105759/viral_seblak_dan_bakso_akibatkan_ribuan_remaja_di_karawang_anemia_berat_ini_dampak_buruk_lainnya-yzM7_large.jpg
Viral Seblak dan Bakso Akibatkan Ribuan Remaja di Karawang Anemia Berat, Ini Dampak Buruk Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/298/2866751/3-varian-resep-seblak-viral-harus-dicoba-nih-VhvdEYRtkT.jpg
3 Varian Resep Seblak Viral, Harus Dicoba Nih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/06/298/2858646/resep-seblak-papeda-ala-rafael-tan-kenyal-dan-pedasnya-bikin-nagih-CIEkrrhBFS.jpg
Resep Seblak Papeda ala Rafael Tan, Kenyal dan Pedasnya Bikin Nagih!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement