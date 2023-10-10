Tips Membuat Burger Lezat, Mulai dari Pemilihan Daging hingga Keju

HAMBURGER memang erat dengan makanan cepat saji, tapi bukan berarti makanan ini harus dihindari loh. Kita bisa membuat sendiri hamburger di rumah yang lezat dan tentunya lebih sehat.

Tapi, membuat burger bukanlah perkara mudah, apalagi jika Anda ingin burgernya terlihat seperti yang ada di restoran cepat saji. Nah, Pakar daging Pat LaFrieda memberikan tips membuat burger sempurna di rumah, mulai dari membeli daging terbaik hingga memilih keju.

Menurutnya, burger yang sempurna membutuhkan daging yang tepat dan suhu yang tepat. LaFrieda mengatakan Anda harus selalu meminta produk dalam negeri, dan dia merekomendasikan untuk membeli daging yang diberi makan rumput dan diberi makan biji-bijian.

LaFrieda juga memperkirakan sekitar 6 ons adalah ukuran sempurna untuk burger buatan sendiri yang setengah matang. “Kalau saya masak di rumah, apalagi di atas panggangan, cukup kental sehingga saya masih bisa memasaknya sesuai selera, hal yang jarang terjadi,” ujarnya seperti dilansir dari Insider.

LaFrieda juga sering memadukan dagingnya dengan sedikit mayones dan tomat anggur yang dibelah dua. Potongan kecil tomat akan memberikan rasa yang lebih kaya dibandingkan tomat merah berukuran besar.