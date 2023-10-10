Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Es Sarang Burung, Segarkan Dahaga di Cuaca Panas

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |11:00 WIB
Resep Es Sarang Burung, Segarkan Dahaga di Cuaca Panas
Resep es sarang burung, (Foto: Youtube Ade Koerniawan)
CUACA panas dan ekstrem kini melanda sejumlah wilayah di Indonesia, terutama wilayah Jakarta dan sekitarnya. Teriknya matahari tak hanya membakar kulit, tapi membuat tenggorokan kering dan haus.

Di cuaca panas seperti ini, minuman yang menyegarkan dahaga banyak dicari orang. Selain bikin tenggorakan lega, minuman segar juga bisa menambah semangat di cuaca panas ekstrim seperti sekarang. 

Bagi Anda yang ingin membuat minuman segar untuk menyegarkan dahaga, tak ada salahnya untuk mencoba membuat sendiri minuman es sarang burung yang manis, segar dan menyenangkan. Bagaimana caranya? Mengutip kanal YouTube, Ade Koerniawan, Selasa (10/10/2023) berikut resep es sarang burung yang cocok diminum saat cuaca panas.

Bahan-bahan:


- 350 ml air

- 7 gr bubuk jel rasa kelapa muda

- 1 sdm gula

- 1 sdm selasih,

- 2 hingga 3 sdm air panas

- Es batu

- Nata de coco sesuai selera

- 1/2 bh perasan jeruk lemon

- 10 sdm sirup melon

- 100 ml air

