HOME WOMEN FASHION

OOTD Siti Badriah Pakai Kebaya Modern saat Manggung di Korea Selatan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |06:35 WIB
OOTD Siti Badriah Pakai Kebaya Modern saat Manggung di Korea Selatan
Siti Badriah stylish dengan kebaya modern. (Foto: Instagram @sitibadriahh)
A
A
A

SITI Badriah baru-baru ini manggung di konser musik bertajuk 'Asia Concert Korea' yang berlangsung di La Vie D'or Resort, Suwon, Korea Selatan. Ibu satu anak itu tampil membawakan lima lagu andalannya.

Dia juga begitu memukau memakai busana kebaya modern yang membuatnya terlihat makin stylish. Rupanya busana yang dia pakai merupakan rancangan desainer Anne Avantie.

Selain membawakan lagu dangdut, dia juga ingin menunjukkan busana khas Indonesia yang begitu memukau.

Penasaran seperti apa potret cantik Siti Badriah memakai kebaya modern saat tampil di acara konser musik di Korea selatan? Berikut rangkumannya dari berbagai sumber, Rabu(11/10/2023).

1. Tampil glamor

Sibad

 Potret cantik Siti Badriah saat tampil di 'Asia Concert Korea'. Dia terlihat glamor memakai busana warna putih dengan outer puffer outer warna senada.

Ibu satu anak itu juga terlihat cantik memakai makeup tebal dengan nuansa oranye. Dia juga menambahkan glitter di bagian mata sehingga penampilannya makin menawan.

2. Foto OOTD

Sibad

 Gaya OOTD Siti Badriah memakai busana kebaya modern milik desainer Anne Avantie. Dalam foto itu dia terlihat tampil edgy dalam balutan kebaya modern dengan material lace transparan.

Kebaya yang dia pakai ini juga memiliki potongan jumpsuit sehingga membuatnya tetap bisa energik saat di atas panggung. Sibad memadukan penampilannya dengan high boots warna putih.

"Suka banget gayanya," tulis @lavita***

"Cakep banget Masya Allah," tulis @riek***

Halaman:
1 2
      
