Wajib Tahu! Inilah Alasan Baju Baru Harus Dicuci dan Disetrika

Kesehatan adalah alasan baju baru harus dicuci terlebih dahulu. Baju baru, terutama yang di-display di toko atau di departemen store, berpotensi dihinggapi oleh bakteri dan kuman.

Ya, banyak orang langsung menggantung baju yang baru dibeli di lemari dan bahkan langsung dipakai. Padahal, menggunakan baju baru tanpa dicuci adalah kebiasaan yang salah.

Ahli medis menyebut, kain yang tidak dicuci dapat menyebarkan pewarna, formaldehida dan semua jenis resin sangat keras pada kulit dan dapat menyebabkan dermatitis kontak tekstil.

Selengkapnya, ini alasan mengapa baju baru harus dicuci terlebih dahulu.

Alasan Baju Baru Harus Dicuci