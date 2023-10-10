Advertisement
HOME WOMEN FASHION

7 Potret Gal Gadot Terkini, Diserang Netizen Gegara Unggahan Bela Israel

Kiswondari , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |22:00 WIB
7 Potret Gal Gadot Terkini, Diserang Netizen Gegara Unggahan Bela Israel
Potret Gal Gadot terkini. (Foto: Instagram @gal_gadot)
A
A
A

TUJUH potret Gal Gadot terkini wajib Anda lihat. Dia adalah aktris Hollywood kelahiran Israel yang baru-baru ini diserang netizen lantaran unggahannya di akun Instagramnya @gal_gadot membela Israel, menyusul serangan mendadak kelompok Islam Palestina, Hamas ke sejumlah kota di Israel pada Sabtu (7/10/2023) kemarin.

Gal Gadot mengunggah gambar bertuliskan “I stand with Israel” atau saya mendukung Israel dan “Israel is under attack and we need your support” atau Israel diserang dan kami membutuhkan dukunganmu.

Gal Gadot

Serta satu tangkapan layar berita bahwa 250 lebih warga Israel meninggal dunia dan ribuan lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.

Berikut adalah tujuh potret Gal Gadot terkini yang diambil dari akun Instagramnya @gal_gadot, Senin (9/10/2023).

1. Wonder Women

Gal Gadot

Gal Gadot dikenal luas saat dia berperan sebagai Diana dan Wonder Women dalam film DC Extended Heroes berjudul Batman vs Superman: Dawn of Justice pada 2016 lalu. Meskipun, dia sudah membintangi Fast & Furious Saga sejak 2009 sebagai Giselle Yashar.

2. Cantik Natural

Gal Gadot

Aktris kelahiran Petah Tikva, Israel pada 30 April 1985 ini memiliki kecantikan yang natural. Meskipun tanpa riasan, serta baju dan aksesoris gemerlap, Gal Gadot tetap terlihat cantik.

3. Ibu Tiga Anak

Gal Gadot

Wanita berusia 38 tahun ini merupakan istri dari pengusaha real estate Israel bernama Jaron Varsano. Keduanya menikah pada 2008 dan telah dikaruniai tiga orang anak. Anak ketiganya lahir pada 2021 lalu.

Halaman:
1 2
      
