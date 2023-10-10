Intip Outfit Artis di Ulang Tahun Azizah Salsha, Bergaya Princess hingga Mermaid

Kostum unik para artis di ulang tahun Azizah Salsha. (Foto: Instagram)

AZIZAH Salsha merayakan ulang tahunnya ke-20 dengan mewah. Dia pun mengusung konsep Toy Story.

Pesta perayaan ini langsung menjadi sorotan netizen. Pasalnya, para tamu undangan yang hadir mengenakan kostum dari tokoh kartun yang lucu-lucu. Ada yang menjadi princess hingga mermaid.

Dalam kesempatan ini, Azizah Salsha tampil menawan menjadi Jessie, tokoh cobot perempuan dalam film Toy Story.

Berikut ini beberapa outfit lucu para artis yang hadir ke acara pesta ulang tahun Azizah Salsha.

1. Iis Dahlia





Iis Dahlia hadir bersama dengan sang suami, Satrio Dewanto. Keduanya kompak untuk cosplay menjadi Princess Jasmine dan Pangeran Aladdin.

Iis Dahlia terlihat memakai dress pink dengan detail motif bunga-bunga. Outfitnya ini dipadukan dengan tatanan rambut yang mirip sekali dengan Jasmine.

Ibu dua anak itu lantas mengepang seluruh rambutnya dan menggunakan selendang untuk menutupi kepalanya. Di bagian dahi, Iis Dahlia terlihat menggunakan mathamati, hiasan kepala khas India.

2. Rebecca Klopper





Artis cantik Rebecca Klopper terlihat mengenakan kostum putri duyung di ulang tahun Azizah Salsha. Dirinya menggunakan turtle neck berwarna kulit yang dipadukan dengan atasan kemben berwarna ungu dan hijau tua.

Sementara untuk bawahannya, Rebecca memakai rok hijau tua. Penampilannya kali ini menggambarkan karakter Shasha dalam film “Mermaid in Love”.