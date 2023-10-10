Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Intip Outfit Artis di Ulang Tahun Azizah Salsha, Bergaya Princess hingga Mermaid

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |12:30 WIB
Intip Outfit Artis di Ulang Tahun Azizah Salsha, Bergaya Princess hingga Mermaid
Kostum unik para artis di ulang tahun Azizah Salsha. (Foto: Instagram)
A
A
A

AZIZAH Salsha merayakan ulang tahunnya ke-20 dengan mewah. Dia pun mengusung konsep Toy Story.

Pesta perayaan ini langsung menjadi sorotan netizen. Pasalnya, para tamu undangan yang hadir mengenakan kostum dari tokoh kartun yang lucu-lucu. Ada yang menjadi princess hingga mermaid.

Dalam kesempatan ini, Azizah Salsha tampil menawan menjadi Jessie, tokoh cobot perempuan dalam film Toy Story.

Berikut ini beberapa outfit lucu para artis yang hadir ke acara pesta ulang tahun Azizah Salsha.

1. Iis Dahlia

Iis Dahlia

Iis Dahlia hadir bersama dengan sang suami, Satrio Dewanto. Keduanya kompak untuk cosplay menjadi Princess Jasmine dan Pangeran Aladdin.

Iis Dahlia terlihat memakai dress pink dengan detail motif bunga-bunga. Outfitnya ini dipadukan dengan tatanan rambut yang mirip sekali dengan Jasmine.

Ibu dua anak itu lantas mengepang seluruh rambutnya dan menggunakan selendang untuk menutupi kepalanya. Di bagian dahi, Iis Dahlia terlihat menggunakan mathamati, hiasan kepala khas India.

2. Rebecca Klopper

Rebbeca

Artis cantik Rebecca Klopper terlihat mengenakan kostum putri duyung di ulang tahun Azizah Salsha. Dirinya menggunakan turtle neck berwarna kulit yang dipadukan dengan atasan kemben berwarna ungu dan hijau tua.

Sementara untuk bawahannya, Rebecca memakai rok hijau tua. Penampilannya kali ini menggambarkan karakter Shasha dalam film “Mermaid in Love”.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement