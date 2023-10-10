Jennifer Dunn Bergaya bak Sosialita di Pernikahan Adinda Thomas, Cantiknya Gak Main-Main

ADINDA Thomas dan Raka Akmal melangsungkan pernikahan pada Minggu (8/10/2023). Pasangan ini tampil memesona layaknya ratu dan raja semalam.

Bukan hanya pernikahan keduanya, para tamu yang hadir pun turut menjadi perhatian warganet. Salah satunya Jennifer Dunn.

"Happy wedding Raka & Andinda," tulis Jennifer Dunn di keterangan foto, dikutip pada Selasa (10/10/2023).

Perempuan kelahiran 10 Oktober itu datang bersama sang suami, Faisal Haris. Jennifer Dunn tampil bak sosialita dengan dress cokelat dengan detail bordir yang memenuhi bagian tubuhnya.

Melengkapi penampilannya, ibu satu anak itu menenteng tas cokelat yang membuatnya semakin elegan.

Untuk riasan wajah, Jennifer Dunn memilih warna natural. Sementara rambutnya hanya dia jepit di tengah.