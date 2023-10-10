Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Jennifer Dunn Bergaya bak Sosialita di Pernikahan Adinda Thomas, Cantiknya Gak Main-Main

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |11:42 WIB
Jennifer Dunn Bergaya bak Sosialita di Pernikahan Adinda Thomas, Cantiknya Gak Main-Main
Jennifer Dunn tampil bak sosialita. (Foto: Instagram @jeje_haris89)
A
A
A

ADINDA Thomas dan Raka Akmal melangsungkan pernikahan pada Minggu (8/10/2023). Pasangan ini tampil memesona layaknya ratu dan raja semalam.

Bukan hanya pernikahan keduanya, para tamu yang hadir pun turut menjadi perhatian warganet. Salah satunya Jennifer Dunn.

"Happy wedding Raka & Andinda," tulis Jennifer Dunn di keterangan foto, dikutip pada Selasa (10/10/2023).

Perempuan kelahiran 10 Oktober itu datang bersama sang suami, Faisal Haris. Jennifer Dunn tampil bak sosialita dengan dress cokelat dengan detail bordir yang memenuhi bagian tubuhnya.

Melengkapi penampilannya, ibu satu anak itu menenteng tas cokelat yang membuatnya semakin elegan.

Jennifer Dunn

Untuk riasan wajah, Jennifer Dunn memilih warna natural. Sementara rambutnya hanya dia jepit di tengah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/194/2855232/5-potret-terbaru-jennifer-dunn-usai-operasi-bariatrik-curi-perhatian-makin-langsing-dan-cantik-JYTTQ193kg.jpg
5 Potret Terbaru Jennifer Dunn Usai Operasi Bariatrik Curi Perhatian, Makin Langsing dan Cantik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/30/194/2160506/tampilan-menggoda-jennifer-dunn-sebelum-hijrah-w9IlCU7z8Z.jpg
Tampilan Menggoda Jennifer Dunn Sebelum Hijrah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/12/298/2042616/kulineran-sehat-ala-jennifer-bachdim-gak-heran-tubuhnya-tetap-seksi-vSls7ijcJK.jpg
Kulineran Sehat ala Jennifer Bachdim, Gak Heran Tubuhnya Tetap Seksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/15/194/1991731/biasa-tampil-seksi-jennifer-dunn-mantap-berhijab-sampai-hebohkan-medsos-XX1e1fn3ck.jpg
Biasa Tampil Seksi, Jennifer Dunn Mantap Berhijab sampai Hebohkan Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/04/196/1840230/jennifer-dunn-kembali-konsumsi-narkoba-apa-pemicunya-7Ai5ypW67w.jpg
Jennifer Dunn Kembali Konsumsi Narkoba, Apa Pemicunya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/04/481/1840046/jennifer-dunn-jalani-tes-urine-dan-rambut-ini-kegunaannya-i9dgf2QwkT.jpg
Jennifer Dunn Jalani Tes Urine dan Rambut, Ini Kegunaannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement