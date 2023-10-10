Intip OOTD Hana Hanifah, Selebgram Cantik yang Diduga Diselingkuhi Suami

HANA Hanifa kini sedang mencuri perhatian warganet. Betapa tidak, usia pernikahan yang baru saja seumur jagung dikabarkan dalam kondisi tak baik-baik aja.

Selebgram 28 tahun itu dikabarkan diselingkuhi sang suami. Hal itu terlihat dari curahan hati di media sosial. Dia pun mempertanyakan apa yang kurang dari dirinya hingga suaminya tega berselingkuh.

"Yang selingkuh enak ketahuan cuma minta maaf dan bilang kalau itu semua terjadi karena khilaf. Tapi yang diselingkuhi harus nanggung trauma yang kadang bisa bikin insecure sampai mikir 'Emang aku kurang apa sampai dia cari di orang lain'," tulis Hana Hanifah.

"Sumpah itu capek banget rasanya karena kita nggak tahu kapan perasaan itu bisa hilang," tulisnya lagi.

Banyak yang menyayangkan jika memang itu benar adanya. Pasalnya, Hana Hanifah tak hanya memiliki paras cantik, juga fashion yang mumpuni.

Berikut OOTD Hana Hanifah yang dikutip dari akun Instagramnya, Selasa (10/10/2023).

1. Gunakan Sleeveless Outer dengan Jeans





Hana Hanifah terlihat cantik memakai tank top hitam yang dilapisi outer blazer berwarna putih dengan model sleeveless. Dia pun memadukannya dengan jeans dan heels berwarna cream.

2. Kaus Lengan Panjang dan Jeans





Meskipun terlihat simple, tapi penampilan Hana hanifah terlihat sangat memukau dengan kaus lengan panjang berwarna hitam yang memperlihatkan lekuk bahu indahnya. Dia mempadukannya dengan ripped jeans.

Melengkapi penampilannya, Hana membawa tas berwarna hijau dan menggunakan heels hitam untuk melengkapi outfitnya.