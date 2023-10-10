Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Siap-siap, Flavs Unity Festival 2023 Segera Hadir

Aris Kurniawan , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |10:49 WIB
Siap-siap, Flavs Unity Festival 2023 Segera Hadir
foto: flavs festival 2023
A
A
A

JAKARTA - Flavs Festival 2023 mengumumkan nama-nama penampil yang akan memeriahkan gelarannya. Festival musik yang mempertemukan hip hop, R&B, dan soul dalam satu wadah itu bakal mempertemukan berbagai artis lokal dan mancanegara, baik nama besar maupun para pendatang baru yang akan menjadi generasi berikutnya dalam kancah musik. Hajatan tersebut akan digelar pada 14-15 Oktober 2023 di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta.

Adapun nama-nama yang akan menjadi penampil antara lain adalah Amster Gank, Bennet A.K., Cecil, DB Mandala, Defbloc Union (yang terdiri dari Endo, Insthinc, Jere Fundamental, Kid Vicious, Madness On Tha Block, Ways), Endah N Rhesa, Farrel Hilal, proyek musik FLAVS Nu Icon (yang terdiri dari CHRSTPY, Owwie, Raihan, dan XJONATHANN), GAC, Hip Hop Reggae Connection, Hollandia 98, Indobeatbox, Indonesian Rap Time Machine, Jakarta Tenggelam (yang terdiri dari BAP., Basboi, ENVY, Dzulfahmi, Tacbo, Kink Yosev, Rai Anvio), Jayko, Jesicca Janess, Jinan Laetitia, Joe Million, Jordy Waelauruw Presents Colo Colo, Kunto Aji, Laze, Los Pakualamos, Maliq & D’Essentials, Morad feat. Jamie Aditya, Mukarakat, Nartok.

Ada pula penampilan dari NDX AKA, NORTHSIDEKINGZ, Oomleo Berkaraoke x E-One Cronik feat. Mamang Kesbor, Paul Partohap, Project Pop, Punokawan (yang terdiri dari Mario Zwinkle, Matter Mos, Sonjah, Tuan Tigabelas), Raben, Ramengvrl, RAN, Reikko, Salon RNB Presents Gavendri, Madukina, Moneva, Noni, RL Klav & Sade Susanto, Saykoji, Son of Garuda, Soul ID, St. Loco, The Soulful, Tiara Andini, Tribute to Glenn

Fredly Live by The Bakuucakar feat. Andmesh, Mutia Ayu, Teddy Adhitya & Tompi, Tribute to Iwa K, dan Yacko.

Selain para penampil dalam negeri, Flavs Festival 2023 juga mengundang bintang tamu mancanegara, di antaranya Lil Pump, DaBaby, dan Joey Valence & Brae. Lil Pump akan menjadi headliner di hari pertama, sementara DaBaby serta Joey Valence & Brae di hari berikutnya.

Tidak hanya itu, gelaran FLAVS FESTIVAL 2023 juga akan menampilkan kolaborasi spesial yang tak boleh dilewatkan. Sebab, kalian hanya akan dapat menyaksikannya di panggung FLAVS FESTIVAL 2023. Penampilan spesial tersebut antara lain: 

Indonesian Rap Time Machine

Kolaborasi ini akan mengajak para pecinta rap untuk mengarungi masa ke masa lewat penampil yang datang dari lintas generasi. Mereka adalah Black Skin, Blake, Blakumuh, Denada, Iwa K, Laze, Neo, Paper Clip, Ramengvrl, Saykoji, Sindikat 31, Soul ID, Sound Da Clan, SWTMRTBK, Tuan Tigabelas, Yacko, dan Young Lex.

Tribute To Iwa K

FLAVS FESTIVAL 2023 juga memberikan penghormatan bagi legenda hip hop Tanah Air, Iwa K, dalam panggung Tribute To Iwa K yang akan diisi oleh Black Skin, Dewi Gita, DPMB, Faye Risakotta, Ipang, Jamie Aditya, Jayko, Juanita A.K.A. Jaydee, Laze, Matter Mos, P-Squad, Paul Latumahina, Saykoji, The Akar, Tuan Tigabelas, dan Yacko.

      
