HOME WOMEN LIFE

Kisah Imo Efendy Jadi Seorang Pelari, Termotivasi dari Kekurangan Fisiknya

Novie Fauziah , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |22:15 WIB
Kisah Imo Efendy terjun jadi pelari. (Foto: YouTube @Partai Perindo)
LARI menjadi salah satu olahraga yang cukup digemari masyarakat. Sebab olahraga yang satu ini bisa membantu membakar kalori sekaligus menjaga kesehatan.

Runner sekaligus Make Up Artist dan Hair Stylist, Imo Efendy membagikan pengalamannya yang rutin mengikuti marathon di berbagai tempat. Hal ini dilakukannya karena banyak hal yang memotivasinya, hingga akhirnya dia memilih olahraga tersebut.

"Basically, aku itu emang suka outdoor, dari SMP memang suka lari, suka berenang olahraga outdoor cuma belum jadi profesional," katanya dalam Podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo, bertajuk 'Jarang Diketahui, Ini Dia Manfaat Olahraga Lari Untuk Kesehatan Diri', Senin (9/10/2023).

Olahraga lari

Kala itu dirinya mendapatkan berbagai komentar yang berhubungan dengan fisiknya. Di mana Imo disebut-sebut memiliki tubuh terlalu kurus, dan tak sedikit yang menyarankan agar rutin berolahraga.

Kemudian suatu hari Imo bergabung dengan kelompok meditasi. Di mana dia menemukan suatu perubahan dan kesadaran, bahwa kekurangannya yaitu tubuhnya disebut terlalu kurus bisa dijadikan suatu kelebihan.

"Lalu aku join ke salah satu komunitas meditasi, lalu aku mendapatkan kesadaran mengapa aku nggak manfaatkan kekurang aku yang kurus ini menjadi seorang profesional (pelari)," katanya.

Selanjutnya Imo mencoba mengikuti berbagai kegiatan marathon. Kali pertamanya dia ikut dalam salah satu ajang lari di Bali. Meskipun treknya cukup sulit, terlebih dirinya adalah seorang pemula, namun dia dapat melewatinya dengan baik.

Telusuri berita women lainnya
