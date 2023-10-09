Fakta Menarik Anisha Rosnah, Calon Istri Pangeran Abdul Mateen

Ilustrasi untuk Anisha Rosnah yang akan menikah dengan Abdul Mateen (Foto: Istimewa)

FAKTA menarik Anisha Rosnah kini menjadi perbincangan warganet setelah pihak Kerajaan Brunei Darussalam mengumumkan kabar pernikahnnya dengan Pangeran Abdul Mateen pada Sabtu (7/10/2023) kemarin.

Acara pernikahan keduanya akan berlangsung selama 10 hari mulai pada 7 Januari 2024 mendatang dengan akad nikah yang rencananya akan dilaksanakan pada 11 Januari 2024.

Guna mengetahui lebih lanjut, berikut fakta menarik Anisha Rosnah dilansir dari berbagai sumber Senin (9/10/2023).

6. Sudah Dikenal Sejak 2020

Sosok Anisha Rosnah sudah mulai dikenal publik sebagai pasangan Pangeran Abdul Mateen sejak 2020 lalu. Bahkan foto-foto keduanya telah beredar luas di media sosial.

5. Cucu Penasehat Sultan Hassanal Bolkiah

Anisha Rosnah tentunya bukan wanita biasa. Ia berasal dari keluarga terpandang di Brunei. Pasalnya, ia merupakan cucu Pehin Dato Awang Isa bin Awang Ibrahim, yakni penasihat penting Sultan Hassanah Bolkiah atau ayah Pangeran Abdul Mateen.