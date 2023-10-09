Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Fakta Menarik Anisha Rosnah, Calon Istri Pangeran Abdul Mateen

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |22:05 WIB
Fakta Menarik Anisha Rosnah, Calon Istri Pangeran Abdul Mateen
Ilustrasi untuk Anisha Rosnah yang akan menikah dengan Abdul Mateen (Foto: Istimewa)
A
A
A

FAKTA menarik Anisha Rosnah kini menjadi perbincangan warganet setelah pihak Kerajaan Brunei Darussalam mengumumkan kabar pernikahnnya dengan Pangeran Abdul Mateen pada Sabtu (7/10/2023) kemarin.

Acara pernikahan keduanya akan berlangsung selama 10 hari mulai pada 7 Januari 2024 mendatang dengan akad nikah yang rencananya akan dilaksanakan pada 11 Januari 2024.

Guna mengetahui lebih lanjut, berikut fakta menarik Anisha Rosnah dilansir dari berbagai sumber Senin (9/10/2023).

6. Sudah Dikenal Sejak 2020

Sosok Anisha Rosnah sudah mulai dikenal publik sebagai pasangan Pangeran Abdul Mateen sejak 2020 lalu. Bahkan foto-foto keduanya telah beredar luas di media sosial.

5. Cucu Penasehat Sultan Hassanal Bolkiah

Anisha Rosnah tentunya bukan wanita biasa. Ia berasal dari keluarga terpandang di Brunei. Pasalnya, ia merupakan cucu Pehin Dato Awang Isa bin Awang Ibrahim, yakni penasihat penting Sultan Hassanah Bolkiah atau ayah Pangeran Abdul Mateen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/629/3177253//pangeran-fN8G_large.jpg
Potret Hangat Pangeran Terkaya Brunei Abdul Mateen dan Istri Umumkan Kehamilan Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163336//dpr-XeCH_large.jpg
Puan Bertemu Ketua Parlemen Timor Leste dan Brunei, Bahas Isu Perlindungan PMI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/455/3148505//presiden_prabowo-Vl1H_large.jpg
Segini Kekayaan Sultan Hassanal Bolkiah, Raja Brunei Darussalam dengan Koleksi 7.000 Kendaraan Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/337/3138951//presiden_prabowo_subianto_di_brunei_darussalam-tVUL_large.JPG
Prabowo Santap Siang Bareng Sultan Brunei, Diiringi Lagu Bengawan Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/337/3138908//kunjungan_kerja_prabowo_ke_brunei-uwqm_large.JPG
Komitmen Pererat Hubungan Indonesia-Brunei, Prabowo: Kita Satu Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/337/3138879//prabowo_dianugerahi_bintang_darjah_kerabat_laila_utama_dari_sultan_brunei-EimM_large.jpg
Prabowo Dianugerahi Bintang Darjah Kerabat Laila Utama dari Sultan Brunei, Ini Maknanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement