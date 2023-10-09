Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Potret Atlet Voli Cantik Dima Usheva

Firza Alifia , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |18:00 WIB
6 Potret Atlet Voli Cantik Dima Usheva
Dima Usheva. (Foto: Instagram)
A
A
A

ATLET cantik Dima Usheva dikenal sebagai atlet bola voli wanita asal Bulgaria. Atlet kelahiran 16 Desember 2000 ini memiliki tinggi 194 cm dan berat 75 kg, ia diposisikan sebagai middle blocker.

Dima Usheva telah meraih beberapa prestasi, di antaranya memenangkan medali emas bersama tim nasional pada European Golden League 2021, medali emas saat turnamen klub pada Bulgarian League musim 2017 hingga 2021. Beberapa pertandingan yang pernah diikutinya yaitu Bulgarian Cup, TAURON Liga 2023/24, French Cup 2022/23, Champions League 2021/22, Bulgarian League 2020/21.

Tak hanya berprestasi, Dima Usheva juga kerap tampil menarik saat di luar lapangan loh. Lantas seperti apa potret dari atlet cantik itu? Berikut 6 potret Dima Usheva dilansir dari Instagram @d.usheva16.

Mirip Barbie

Dima Usheva

Dima tampil kece saat berpose mirror selfie. Ia tampak mengenakan dress kuning mustard dengan belahan dada rendah. Dima semakin cantik dengan makeup bold yang membuatnya nampak seperti barbie hidup.

Bikini Putih

Dima Usheva

Kali ini Dima tampak cantik saat mengenakan bra putih. Berfoto menghadap ke samping, ia tampak mengenakan celana dalam putih, dengan raut wajah yang menggoda, rambutnya blonde yang digerai membuat penampilannya seperti bar

Bikini motif leopard

Dima Usheva

Selanjutnya, Dima berpose dibawah sorotan sinar matahari sambil duduk di sebuah ayunan. Ia tampak menawan saat mengenakan bikini bermotif leopard dan kacamata hitam.

1 2
      
