HOME WOMEN LIFE

4 Potret Tampan Keihan Takahashi, Atlet Voli Jepang yang Hebohkan Asian Games

Wulan Savitri , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |17:30 WIB
4 Potret Tampan Keihan Takahashi, Atlet Voli Jepang yang Hebohkan Asian Games
Potret ganteng Keihan Takahashi, (Foto: Today)
A
A
A

NAMA Keihan Takahashi, atlet voli muda asal Jepang tengah bikin heboh jagat maya. Pemuda yang lahir pada 13 Oktober 2003 ini mendadak jadi buah bibir, setelah debut perdana tampil bertanding dalam Asian Games ke-19 tahun ini.

Tak hanya kemampuannya sebagai pevoli unggul, anggota timnas Jepang yang juga mahasiswa di salah satu kampus elite di Tokyo, Universitas Hosei ini bikin heboh pagelaran Asian Games karena wajah tampannya yang bikin banyak perempuan mabuk kepayang.

Penasaran dengan sosok Keihan Takahashi, pevoli muda Jepang blasteran Iran dan Jepang tersebut? Berikut ulasan singkat empat potret tampanya, sebagaimana dihimpun ddari Instagram pribadinya, @keihan_1013, Senin (9/10/2023)

1. Atlet berprestasi : Tampan dan berpestasi, inilah potret wajah tampan dan sumringah Keihan saat berfoto bersama pelatihnya saat sukses meraih medali perunggu dalam final Asian Games 2023 di Hangzhou, Cina baru-baru ini.

2. Serius bertanding: Pria dengan tinggi mencapai 193 cm itu, menekuni bidang karirnya di dunia olahraga voli sejak muda, dan saat ini memegang peran penting sebagai outside hitter. Ini dia potret gambaran wajah serius Keihan saat sedang berlaga di lapangan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
