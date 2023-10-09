Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Contoh Surat Undangan dalam Bahasa Inggris untuk Berbagai Kegiatan

Kiswondari , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |22:30 WIB
7 Contoh Surat Undangan dalam Bahasa Inggris untuk Berbagai Kegiatan
Contoh Surat Undangan dalam Bahasa Inggris, (Foto: CosmoStudio/Freepik)
CONTOH Surat Undangan dalam Bahasa Inggris, yang bisa dipakai untuk berbagai kegiatan akan dijelaskan dalam artikel ini. Surat undangan berisi ajakan kepada pihak yang dituju untuk menghadiri acara atau kegiatan yang akan diselenggarakan.

Selain itu, surat undangan juga merupakan salah satu komponen penting dalam menggelar suatu kegiatan. Dalam bahasa Inggris, surat undangan disebut invitation letter.

Dalam surat undangan tersebut, biasanya berisi informasi seperti keterangan rinci perihal acara atau kegiatan, rincian acara mulai dari tanggal, waktu, lokasi, tujuan, dan instruksi atau persyaratan khusus, kontak untuk konfirmasi kehadiran, penutup, dan tertanda pengirim surat undangan

Lalu seperti apa surat undangan dalam bahasa Inggris? Berikut adalah contoh surat undangan dalam bahasa Inggris untuk berbagai kegiatan, yang dihimpun dari berbagai sumber, Senin (9/10/2023)

 

1. Contoh Surat Undangan dalam Bahasa Inggris – Wedding Invitation

Dear Ceko,

We are delighted to invite you to our wedding ceremony on September 20th at 08.00 a.m. Sanur Beach Hotel, Bali. We look forward to sharing our special day with you and celebrating our love.

Please kindly RSVP by September 17th to confirm your attendance. You can respond by email at [email protected] or by phone at 1234-5678.


(Contoh Surat Undangan dalam Bahasa Inggris, Foto: Bizkeet1/Freepik) 

We hope to see you there!

Warmest regards,

Rangga and Cinta

2. Contoh Surat Undangan dalam Bahasa Inggris – Dinner

Dear Raiza,

We would like to cordially invite you to our annual gala dinner on September 15th at 06.30 pm at Ayana Hotel. This black-tie event will feature a gourmet dinner, live entertainment, and a silent auction.

We hope that you can join us for this special evening. Please kindly RSVP by September 10th to confirm your attendance. You can respond by email at [email protected] or by phone at 987-000-875.

We look forward to seeing you there.

Warm regards,

Food and Beverage Community

