5 Contoh Pengaruh Kehidupan Sosial Setelah Ditemukan Listrik

CONTOH Pengaruh Kehidupan Sosial Setelah Ditemukan Listrik, menarik untuk dibahas maka dari itu akan diuraikan dalam artikel ini.

Penemuan listrik telah melewati sejarah yang panjang, bahkan ribuan tahun sebelum Masehi. Mulai dari fenomena-fenomena listrik, hingga ditemukannya sel listrik oleh pria asal Italia Alessandro Volta pada tahun 1800, dan generator listrik oleh Michael Faraday, ilmuwan asal Inggris pada 1831.

Kini, listrik menjadi sumber kehidupan umat manusia di berbagai belahan dunia. Banyak hal yang berubah sejak listrik ditemukan. Bahkan, manusia memiliki ketergantungan pada listrik, dan era modern ini, kendaraan bermotor pun banyak beralih ke tenaga listrik karena dianggap lebih minim polusi.

Lalu, kehidupan sosial apa saja yang terpengaruh setelah listrik ditemukan? Mari simak contoh pengaruh kehidupan sosial setelah ditemukan listrik, yang dikutip dari berbagai sumber, Senin (9/10/2023)

1. Pengaruh Ekonomi: Sebelum ditemukannya listrik, manusia menggunakan api sebagai alat untuk penerangan. Manusia dulu menggunakan pelita, obor, dan lain lain, karena itu biaya hidup akan lebih hemat, dan tidak memakan banyak biaya. Namun pekerjaan semakin sulit dikerjakan atau diselesaikan dengan cepat.

2. Pengaruh Pendidikan: Pendidikan adalah contoh pengaruh kehidupan sosial setelah ditemukan listrik. Sebelum ditemukannya listrik, setiap siswa hanya bisa belajar dan mengerjakan tugas di siang hari.

(Contoh Pengaruh Kehidupan Sosial Setelah Ditemukan Listrik, Foto: Freepik)



Meski masih bisa mengerjakan tugas dan belajar pada malam hari dengan menggunakan lilin atau pelita, namun hal ini bisa merusak mata karena kita memaksakan untuk membaca dalam keadaan gelap. Hal ini dikarenakan keadaan yang gelap di saat malam hari, sehingga orang-orang jadi susah untuk belajar dan mengerjakan tugas di malam hari.