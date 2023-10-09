OOTD Awkarin dengan Kemeja Oversized dan Celana Pendek, Netizen: Semua Diborong

SELEBGRAM cantik Karin Novilda Sulaiman atau yang biasa dikenal sebagai Awkarin memang kerap memamerkan penampilan terbuka. Tapi bukan berarti dia hanya menjual tampilan terbuka saja loh.

Awkarin yang biasa dilihat menggunakan baju yang terbuka atau bahkan bikini, dalam salah satu unggahan di akun Instagram @narinkovilda menunjukkan bahwa dia tetap memeson dengan tampilan apapun. Dalam postingan tersebut, dia memang terlihat lebih girly.

“Outfit nemenin golf,” kata Awkarin, dikutip dalam Instagramnya.

Pada unggahannya tersebut, Awkarin tampak menggunakan kemeja denim lengan panjang yang digulung dan dimasukan sebagian ke dalam celana bagian depan. Dia pun mempermanis tampilannya dengan celana jeans pendek lengkap dan dipadukan dengan sneaker berwarna putih.

Tidak hanya itu, untuk menambah penampilannya Awkarin menggunakan tas puffy bag berwarna abu-abu silver, dengan aksesoris kalung dan anting berbentuk love untuk menunjang penampilannya.