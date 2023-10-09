Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

OOTD Awkarin dengan Kemeja Oversized dan Celana Pendek, Netizen: Semua Diborong

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |12:00 WIB
OOTD Awkarin dengan Kemeja Oversized dan Celana Pendek, Netizen: Semua Diborong
Awkarin. (Foto: Instagram)
A
A
A

SELEBGRAM cantik Karin Novilda Sulaiman atau yang biasa dikenal sebagai Awkarin memang kerap memamerkan penampilan terbuka. Tapi bukan berarti dia hanya menjual tampilan terbuka saja loh.

Awkarin yang biasa dilihat menggunakan baju yang terbuka atau bahkan bikini, dalam salah satu unggahan di akun Instagram @narinkovilda menunjukkan bahwa dia tetap memeson dengan tampilan apapun. Dalam postingan tersebut, dia memang terlihat lebih girly.

Awkarin

“Outfit nemenin golf,” kata Awkarin, dikutip dalam Instagramnya.

Pada unggahannya tersebut, Awkarin tampak menggunakan kemeja denim lengan panjang yang digulung dan dimasukan sebagian ke dalam celana bagian depan. Dia pun mempermanis tampilannya dengan celana jeans pendek lengkap dan dipadukan dengan sneaker berwarna putih.

Tidak hanya itu, untuk menambah penampilannya Awkarin menggunakan tas puffy bag berwarna abu-abu silver, dengan aksesoris kalung dan anting berbentuk love untuk menunjang penampilannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/612/2972539/potret-awkarin-seksi-berjemur-dengan-bikini-netizen-makin-cantik-no-debat-PspcusytKx.jpg
Potret Awkarin Seksi Berjemur dengan Bikini, Netizen: Makin Cantik No Debat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/08/194/2897229/5-inspirasi-gaya-ala-awkarin-tampil-lebih-modis-XTQJV7xvuz.jpg
5 Inspirasi Gaya ala Awkarin, Tampil Lebih Modis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/194/2874833/5-potret-awkarin-padukan-kain-khas-indonesia-cantiknya-khas-perempuan-indonesia-kDI8Tced3l.jpg
5 Potret Awkarin Padukan Kain Khas Indonesia, Cantiknya Khas Perempuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/194/2867539/awkarin-pamer-body-goals-penuh-tato-benar-benar-female-alpha-uf3mMnNwOn.jpg
Awkarin Pamer Body Goals Penuh Tato, Benar-Benar Female Alpha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/194/2865102/awkarin-pose-hot-pakai-bikini-putih-pamer-perut-gembil-sebelum-sedot-lemak-G7MPJjwPVI.jpg
Awkarin Pose Hot Pakai Bikini Putih, Pamer Perut Gembil Sebelum Sedot Lemak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/194/2864145/6-potret-hot-awkarin-pakai-bikini-tie-dye-saat-liburan-di-maldives-FBDVmdWJTV.jpg
6 Potret Hot Awkarin Pakai Bikini Tie Dye saat Liburan di Maldives
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement