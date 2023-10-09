Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ingin Sebening Artis Korea? Ini Langkah Skincare Routine Korea Sesuai Tipe Kulit

Andre Purwanto , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |21:41 WIB
Ingin Sebening Artis Korea? Ini Langkah Skincare Routine Korea Sesuai Tipe Kulit
Langkah skincare routine Korea. (Foto: AladinMall)
A
A
A

UNTUK mendapatkan kulit wajah yang glowing, langkah skincare routine Korea ini bisa kamu tiru.

Skincare routine ala Korea adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan kulit wajah. Rutinitas ini dapat mewujudkan kulit sebening kaca (glass skin) yang membuat Anda terlihat glowing dan awet muda.

Meskipun bisa didapat lewat penggunaan makeup dan highlighter, akan lebih baik jika kulitmu memang benar-benar berkilau alami karena skincare rutin. Seperti apa caranya, simak pembahasan berikut ini:

Langkah Skincare Routine Korea

1. Awali dengan Double cleanse

Untuk mendapatkan kulit bening dan berkilau, kamu bisa melakukan pembersihan yang maksimal. Biasanya, mereka akan membersihkan wajah dengan menggunakan pembersih berbentuk balm seperti yang ampuh mengangkat debu serta makeup waterproof sekalipun.

Skincare routine

Setelah membilas cleansing balm, cuci kembali wajah dengan sabun pembersih lain yang ringan sehingga tidak menimbulkan iritasi.

2. Exfoliate

Usai membersihkan wajah, lakukan eksfoliasi untuk menghilangkan kulit mati yang menempel di wajah. Hal ini juga akan membantu percepatan regenerasi kulit.

3. Aplikasikan Toner

Aplikasikan toner di seluruh wajah dengan gerakan menepuk yang lembut. Toner berfungsi untuk mengembalikan kondisi kulit wajah seperti semula setelah proses pembersihan. Bahkan, ada yang menggunakan toner hingga 7 lapis agar kulit lebih lembut

4. Essence

Essence adalah produk hybrid dari toner dan serum. Essence menjadi produk yang memiliki kemampuan mempersiapkan sekaligus merawat kulit. Kebanyakan wanita Korea meyakini bahwa essence dapat membantu perbaikan sel kulit sehingga terlihat lebih cerah, kenyal dan sehat.

Halaman:
1 2
      
