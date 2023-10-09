2 Trik Jadikan Bawang Putih Penghilang Ketombe

KETOMBE adalah masalah kulit yang umumnya ditandai dengan serpihan serbuk putih dan gatal pada kulit kepala. Shampoo anti ketombe yang dinilai berfungsi sebagai penghilang ketombe ternyata tidak cukup untuk mengatasinya.

Dilansir dari laman STYLECRAZE, Senin (9/10/2023). Bawang putih yang biasa digunakan sebagai bumbu dapur, dapat digunakan juga sebagai masalah kesehatan dan kulit. Karena pada bawang putih memiliki sifat anti jamur, antioksidan, dan anti inflamasi yang baik untuk pengobatan ketombe.

Ada dua cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan ketombe, yaitu mengoleskannya langsung ke kulit kepala atau mengkonsumsinya.

Lalu bagaimana cara membuat masker rambut bawang putih untuk ketombe? Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk membuat masker rambut dengan berbahan dasar bawang putih, Anda dapat memilih salah satunya sebagai cara untuk membuat masker rambut.

Cara Pertama

Bahan-bahan:

2 sendok makan minyak bawang putih