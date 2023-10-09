Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Tutorial Makeup sebelum Olahraga ala Febby Rastanty, Simple dan Fresh

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |18:03 WIB
Tutorial Makeup sebelum Olahraga ala Febby Rastanty, Simple dan Fresh
Febby Rastanty. (Foto: Instagram @febbyrastanty)
A
A
A

FEBBY Rastanty kini tengah giah berolagraga. Semua dilakukan demi menjadi stamina tubuh agar tetap sehat.

Meski berolahraga, sahabat Jessica Mila itu tak lupa untuk merias wajah. Tak perlu berlebihan, terpenting tampilan lebih fresh.

Makeup yang dilakukan pun tidaklah ribet, hanya butuh sedikin sentuhan skincare, wajah pun auto glowing.

Melalui akun Instagramnya, mantan personel Blink itu membagikan tutorial dengan

Get Ready With Me (GRWM). Berikut urutannya, dikutip pada Selasa (10/10/2023).

1. Moisturizer

Moisturizer sangat dibutuhkan oleh wajah. Tujuannya agar wajah tetap mendapatkan kelembababnya.

Hal ini pula disadari Febby. Meski hanya berolahraga, dia tak lupa mengaplikasikannya.

2. Suncreen

Suncreen memang disarankan untuk dipakai dalam keseharian. Tujuannya agar kulit terlindungi di tengah cuaca yang terik sekalipun.

3. Concealer

Febby pun melanjutkan menggunakan concealer. Hal ini membuat tampilan lebih menarik meski hanya berolahraga.

Dia mengolesi pada bagian yang ingin ditutupi seperti area bawah mata, dan bekas jerawat agar lebih tersamarkan.

